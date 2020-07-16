Политика
Радио SputnikГлава МИД Германии ответил США на санкции против «Северного потока-2»
Власти США пренебрегает правом и суверенитетом Европы, вводя ограничительные меры по отношению к проекту "Северный поток-2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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с чего всё началось
Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.Известия09:02
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Общество
Препарат от коронавируса может появиться в аптеках в июле
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что препарат от коронавируса «Авифавир» может поступить в российские аптеки уже в июле.
Моя Москва.онлайн 09:15
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Экономика
Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса
Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Дума ТВ 13 июля в 09:05
Политика
МИД Польши назвал актом дезинформации розыгрыш польского президента
Российские шутники предложили вернуть город в состав Польши, но президент заверил, что этот вопрос даже не обсуждается в правительстве страны.
Новые Известия 04:59
Общество
В Туркмении временно закрыли мечети и остановили движение поездов
Власти Туркмении распорядились временно закрыть мечети, церкви и мусульманские святыни для паломничества, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в туркменском Совете по делам религий.
Rambler News Service 08:09
Общество
Reuters: ФБР расследует взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter
Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование массового взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter, который произошел накануне.
Коммерсантъ 13:34
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду в Северодвинске
Торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения Князь Олег состоялась на Севмаше в Северодвинске в четверг, 16 июля.
Политическая Экспертиза 12:50
Армия и оружие
Лукашенко рассказал, какой должна быть армия
Как заверил Денисенко, желающих попасть на контракт в силы специальных операций много, поэтому здесь складывается большой конкурс.
Российская газета 12:25
Футбол
Валерий Карпин: В первом тайме были силы, а во втором подсели
Во втором тайме подсели, пришлось делать вынужденные замены.
Bookmaker-ratings.ru 13:17
Общество
В Воронежской области разрешили открыть рестораны и музеи
1 июля власти уже открыли летние веранды ресторанов и кафе, спорткомплексы и фитнес-центры, океанариум и зоопарки, гостиницам и санаториям разрешили возобновить бронирование мест и приём постояльцев, а летние лагеря начали принимать детей.
Вести Воронеж 11:54
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Политика
Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»
Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать.
РБК 13:07
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Происшествия
Суд отправил в СИЗО трех фигурантов дела о торговле детьми
Басманный суд отправил в СИЗО до 14 сентября этого года обвиняемых в торговле детьми Мельникова Владислава, гендиректора ООО «Европейский центр суррогатного материнства», и Анисимова Кирилла.
Известия 13:30
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинения по двум делам о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
«Парламентская газета» 14 мая сообщала, что СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, по фактам публикации портретов нацистских преступников в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
Парламентская газета 10:27
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР
Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
Газета.Ru 07:36
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Свердловский губернатор жестко ответил на вопрос о снятии ограничений
Глава Среднего Урала, заметив, что неоднократно уже отвечал на подобные вопросы, подчеркнул, что зависит это не от него, а от эпидемиологической ситуации: "что будет с заболеваемостью, насколько в связи с этим снизится нагрузка на врачей, когда получится начать вакцинацию против коронавируса".
Уралинформбюро 12:46
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Армия и оружие
Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31
Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата будет создан на основе истребителя МиГ-31.
Российская газета 08:15
Армия и оружие
В России завершился весенний военный призыв
В России завершился весенний призыв, сообщает ОТР. Обычно он длится с апреля до 1 июля, но из-за пандемии в этом году сроки сдвинулись.
Общественное телевидение России 05:24
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"Газпром" окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году. Сейчас идёт процедура оформления.
Piter.tv вчера в 03:13