с чего всё началось

Власти США пренебрегает правом и суверенитетом Европы, вводя ограничительные меры по отношению к проекту "Северный поток-2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Глава МИД Германии ответил США на санкции против «Северного потока-2»

Общество Препарат от коронавируса может появиться в аптеках в июле Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что препарат от коронавируса «Авифавир» может поступить в российские аптеки уже в июле. 94

Общество В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл. 17

Экономика Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам. 6

Политика МИД Польши назвал актом дезинформации розыгрыш польского президента Российские шутники предложили вернуть город в состав Польши, но президент заверил, что этот вопрос даже не обсуждается в правительстве страны. 102

Общество В Туркмении временно закрыли мечети и остановили движение поездов Власти Туркмении распорядились временно закрыть мечети, церкви и мусульманские святыни для паломничества, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в туркменском Совете по делам религий. 1

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 574

Армия и оружие Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду в Северодвинске Торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения Князь Олег состоялась на Севмаше в Северодвинске в четверг, 16 июля.

Армия и оружие Лукашенко рассказал, какой должна быть армия Как заверил Денисенко, желающих попасть на контракт в силы специальных операций много, поэтому здесь складывается большой конкурс.

Общество В Воронежской области разрешили открыть рестораны и музеи 1 июля власти уже открыли летние веранды ресторанов и кафе, спорткомплексы и фитнес-центры, океанариум и зоопарки, гостиницам и санаториям разрешили возобновить бронирование мест и приём постояльцев, а летние лагеря начали принимать детей. 3

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1K

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 1,5K

Политика Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2» Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать. 252

Происшествия Суд отправил в СИЗО трех фигурантов дела о торговле детьми Басманный суд отправил в СИЗО до 14 сентября этого года обвиняемых в торговле детьми Мельникова Владислава, гендиректора ООО «Европейский центр суррогатного материнства», и Анисимова Кирилла. 205

Общество ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну. 382

Общество Свердловский губернатор жестко ответил на вопрос о снятии ограничений Глава Среднего Урала, заметив, что неоднократно уже отвечал на подобные вопросы, подчеркнул, что зависит это не от него, а от эпидемиологической ситуации: "что будет с заболеваемостью, насколько в связи с этим снизится нагрузка на врачей, когда получится начать вакцинацию против коронавируса". 14

Наука Назван главный признак осложнений от коронавируса Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19. 14