Политика
РИА НовостиГлава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста. Министр изложил свое видение на проблему антисемитизма в Европе в статье для издания Speigel.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Гаджеты
Умные часы Oppo получат уникальную функцию
Общество
Граждан Китая с подозрением на коронавирус не пропустят в Благовещенск
По данным властей области, приостановка перевозок не связана с новым типом коронавируса из Китая.
Шоу-бизнес
Анна Цуканова-Котт показала квартиру, которую купила в Таиланде
Анна Цуканова-Котт достаточно часто делится в своем микроблоге в Instagram кадрами из жарких стран.
Авто
Названы самые непопулярные японские автомобили в России
Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Баскетбол
Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Футбол
Хавбек «Марселя» прокомментировал слухи об интересе «Зенита»
Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Зенит».
Происшествия
Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Шоу-бизнес
Певица Макарская рассказала, как увеличение губ испортило ей жизнь
После увеличения губ муж едва узнал свою жену. Макарская отметила, что процедура была очень болезненной.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Текст»
Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Текст».
Армия и оружие
Обновленный украинский танк Т-64 показали на видео
Испытания новой версии украинского танка Т-64 в различных погодных условиях и типах местности сняли на видео.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Авто
Новый Volvo XC90 получит электрическую версию
Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.
Здоровье
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске студентов не подтвердился
Происшествия
В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей
Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.
Авто
Блоггеры рассказали о 1200-сильном Ramsmobile
Авторы Youtube-канала «ПриветТачка» рассказали о весьма необычном внедорожнике Ramsmobile RM-X2.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80
Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Футбол
«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
Футболисты "Ювентуса" уступили "Наполи" в матче 21-го тура чемпионата Италии.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Футбол
Как Комличенко забил первый гол за «Динамо»
В пятнадцати матчах текущего чемпионата Чехии Комличенко записал на свой счёт 10 голов и 5 результативных передач.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о войне России и Украины
Украина бедна и не продержалась бы долго в войне с Россией без помощи США - об этом, согласно опубликованной агентством Associated Press записи, говорил глава Белого дома Дональд Трамп на закрытой встрече со своими сторонниками в Trump International Hotel в Вашингтоне в 2018 году, передает ТАСС.
Киберспорт
Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses
В воскресенье, 26 января, состоялся гранд-финал DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. В решающем матче турнира встречались Team Secret и Evil Geniuses.
Здоровье
Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней
Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат
Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью
«На 414-м км М7 «Волга» столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус Пермь — Чайковский, грузовая «Газель» и легковушка, пострадали десять человек, в том числе ребёнок», — приводит РИА Новости его заявление.
Экономика
Греф рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российское руководство высоко оценивает деятельность главы Сбербанка Германа Грефа.