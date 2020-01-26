Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста. Министр изложил свое видение на проблему антисемитизма в Европе в статье для издания Speigel.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

В Германии нашли способ побороть антисемитизм в Европе

Росбалт12:15

Глава МИД Германии призвал Евросоюз криминализировать отрицание Холокоста

Газета.Ru09:28

Глава МИД ФРГ призвал ЕС к криминализации отрицания холокоста

RT на русском10:58

Глава МИД Германии призвал ЕС объединить усилия в борьбе с антисемитизмом

REGNUM10:36

Германия призвала страны ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Вести.Ru09:40

Глава МИД Германии потребовал от ЕС криминализировать отрицание Холокоста

РБК11:27

Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

РИА Новости09:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Гаджеты

Умные часы Oppo получат уникальную функцию

Goroday.ru 13:53
Политика

Несколько человек ранены при обстреле посольства США в Багдаде

РИА Новости 18:46
Общество

Граждан Китая с подозрением на коронавирус не пропустят в Благовещенск

По данным властей области, приостановка перевозок не связана с новым типом коронавируса из Китая.
РБК 10:18
Шоу-бизнес

Анна Цуканова-Котт показала квартиру, которую купила в Таиланде

Анна Цуканова-Котт достаточно часто делится в своем микроблоге в Instagram кадрами из жарких стран.
Вокруг ТВ вчера в 11:07
Авто

Названы самые непопулярные японские автомобили в России

Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Автоновости дня 11:47
Баскетбол

Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта

Газета.Ru 15:59
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Футбол

Хавбек «Марселя» прокомментировал слухи об интересе «Зенита»

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Зенит».
Евро-футбол.ру 06:58
Происшествия

Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево

Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
РБК 12:59
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru 07:44
Шоу-бизнес

Певица Макарская рассказала, как увеличение губ испортило ей жизнь

После увеличения губ муж едва узнал свою жену. Макарская отметила, что процедура была очень болезненной.
iReactor 14:30
Кино

Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Текст»

Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Текст».
Дождь 24 января в 14:30
Армия и оружие

Обновленный украинский танк Т-64 показали на видео

Испытания новой версии украинского танка Т-64 в различных погодных условиях и типах местности сняли на видео.
Телеканал 360° вчера в 11:52
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости вчера в 00:17
Авто

Новый Volvo XC90 получит электрическую версию

Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.
32CARS.ru вчера в 02:40
Здоровье

Коронавирус у госпитализированных в Иркутске студентов не подтвердился

Москва 24 вчера в 11:52
Происшествия

В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей

Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.
RT на русском 14:59
Авто

Блоггеры рассказали о 1200-сильном Ramsmobile

Авторы Youtube-канала «ПриветТачка» рассказали о весьма необычном внедорожнике Ramsmobile RM-X2.
Тарантас Ньюс вчера в 03:04
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
РБК 07:48
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
RT на русском 19:03
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Российская газета 14:04
Футбол

«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии

Футболисты "Ювентуса" уступили "Наполи" в матче 21-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 16:59
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Футбол

Как Комличенко забил первый гол за «Динамо»

В пятнадцати матчах текущего чемпионата Чехии Комличенко записал на свой счёт 10 голов и 5 результативных передач.
Евро-футбол.ру 16:05
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о войне России и Украины

Украина бедна и не продержалась бы долго в войне с Россией без помощи США - об этом, согласно опубликованной агентством Associated Press записи, говорил глава Белого дома Дональд Трамп на закрытой встрече со своими сторонниками в Trump International Hotel в Вашингтоне в 2018 году, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:00
Киберспорт

Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses

В воскресенье, 26 января, состоялся гранд-финал DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. В решающем матче турнира встречались Team Secret и Evil Geniuses.
Sport24.ru 16:53
Здоровье

Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней

Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Говорит Москва 10:41
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат

Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
NewInform вчера в 09:21
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью

«На 414-м км М7 «Волга» столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус Пермь — Чайковский, грузовая «Газель» и легковушка, пострадали десять человек, в том числе ребёнок», — приводит РИА Новости его заявление.
RT на русском 01:02
Экономика

Греф рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российское руководство высоко оценивает деятельность главы Сбербанка Германа Грефа.
REGNUM 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГв региональном парламенте Саара с 199 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное