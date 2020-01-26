Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста. Министр изложил свое видение на проблему антисемитизма в Европе в статье для издания Speigel.
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В Германии нашли способ побороть антисемитизм в Европе

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Глава МИД Германии потребовал от ЕС криминализировать отрицание Холокоста

РБК11:27

Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

РИА Новости09:16

Глава МИД Германии призвал ЕС объединить усилия в борьбе с антисемитизмом

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Германия призвала страны ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Вести.Ru09:40

Глава МИД Германии призвал Евросоюз криминализировать отрицание Холокоста

Газета.Ru09:28

Глава МИД ФРГ призвал ЕС к криминализации отрицания холокоста

RT на русском10:58
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Политика

Иран отказался передавать «черные ящики» сбитого украинского «боинга»

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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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В течение игровой карьеры Брайанту удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), а также дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах).
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Раскрыты детали задуманной Трампом «сделки века»

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Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГв региональном парламенте Саара с 199 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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