Политика

Piter.tvPiter.tvМИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста

МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас со ссылкой на издание Speigel. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал выработать общий план действий и провести просветительские работы.
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Германия призвала страны ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Вести.Ru09:40

Глава МИД Германии потребовал от ЕС криминализировать отрицание Холокоста

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Глава МИД ФРГ призвал ЕС к криминализации отрицания холокоста

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Глава МИД Германии призвал Евросоюз криминализировать отрицание Холокоста

Газета.Ru09:28

Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

РИА Новости09:16
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
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Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
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Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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Штаб ВСУ сообщил о потерях среди украинских боевиков в Донбассе

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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГв региональном парламенте Саара с 199 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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