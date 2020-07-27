Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.В источнике
С чего всё началось
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post
заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).
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