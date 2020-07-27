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Интерфакс
Интерфакс

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.В источнике
С чего всё началось
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post
 заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).
РБК18:39
Подробнее о событии
РИА Новости

В Германии выступили против возвращения России в G7

РИА Новости19:37
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Германия выступила против возобновления G8 с Россией

Коммерсантъ18:32
Газета.Ru

Германия выступила против возвращения РФ в G7

Газета.Ru19:22
Lenta.ru

Германия выступила против возвращения России в G7

Lenta.ru19:10
URA.Ru

Германия выступила против участия России в G7

URA.Ru19:07
РБК

Германия выступила против приглашения России в G7

РБК18:39
Известия

Германия выступила против приглашения России в G7

Известия19:35
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Газета.Ru24 июля в 09:24
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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости22:38
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБКвчера в 02:16
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
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В Китае за сутки выявлены 105 новых случаев заражения коронавирусом

За истекшие сутки в Китае выявлены 105 новых инфицированных COVID-19: 61 больной в активной форме и 44 бессимптомных носителя, говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава КНР в понедельник.
Интерфакс22:05
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Закончено дело в отношении бывшего вице-премьера Дагестана, обвиняемого в заказном убийстве

По версии следствия, исполнителями убийства журналиста Хаджимурада Камалова выступили Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов, а заказчиком — бывший депутат народного собрания и вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев.
Коммерсантъвчера в 13:08
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Компания Moderna Inc получила еще 472 млн долларов на разработку вакцины

Американская компания Moderna Inc заявила в воскресенье, что получила дополнительно 472 млн долларов от Управления биомедицинских исследований и разработок правительства США для поддержания разработки своей новой коронавирусной вакцины, сообщает Reuters.
BFM.ru22:29
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