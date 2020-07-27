Политика
ИнтерфаксГлава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
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Происшествия
В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских
Коммерсантъ вчера в 23:54
Армия и оружие
База ВВС США на Аляске усилилась двумя F-35A для контроля над Арктикой
Discover24 отмечает, что к имеющимся в Артике самолетам F-22 и F-16, которые проходят учения, изображая российских истребителей, в апреле текущего года присоединилось еще два самолета F-35A.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости вчера в 10:13
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер продемонстрировал необычную экипировку Супермена в рамках фестиваля Comic-Con.
Вечерняя Москва вчера в 13:06
Здоровье
«Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения»
Чрезмерное применение антибиотиков в COVID-стационарах приведет к усугублению уже и так очень неблагополучной ситуации с внутрибольничными резистентными инфекциями, а избавиться от один раз укоренившейся в отделении флоры чрезвычайно трудно.
Известия вчера в 17:01
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
Здоровье
Названо в разы увеличивающее риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Газета.Ru 01:32
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Футбол
«Краснодар» поспорит с «Миланом» за аргентинского нападающего
Mundo сообщает, что "Краснодар" проявляет заинтересованность в форварде аргентинского "Тальереса" Науэле Бустосе.
Sport.ru 01:59
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
Общество
В Башкирии количество зараженных коронавирусом достигло 6607 человек
Министр здравоохранения РБ Максим Забелин во время оперативного совещания в правительстве сообщил актуальные данные по ситуации с коронавирусом.
Горобзор.ру 01:22
Армия и оружие
Ким Чен Ын почтил память погибших в Корейской войне солдат
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын посетил кладбище участников боевых действий и возложил цветы в память о погибших.
Российская газета вчера в 21:26
Происшествия
Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями
Коммерсантъ вчера в 22:57
Общество
Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье
Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу.
ZAB.RU вчера в 22:51
Шоу-бизнес
«Чудесная модель»: муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще
Супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал снимки тещи.
Вечерняя Москва 01:29
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
Транспорт
Возобновил работу международный терминал D в «Шереметьево»
В аэропорту "Шереметьево" 27 июля возобновляет работу международный терминал D. Он был закрыт с 1 апреля после того, как правительство 27 марта заявило об ограничении международного сообщения.
Интерфакс 01:17
Происшествия
В Удмуртии выявили 24 зараженных коронавирусом
191 505 тестов на «корону» провели в Удмуртии за все время, за сутки взяли 2 805 проб.
Udm-Info 01:50
Общество
В Роскачестве дали рекомендации, где лучше хранить хлеб
Специалисты Роскачества рекомендует хранить хлеб в бумаге или под полотенцем, чтобы избежать возникновения плесени.
ТАСС 01:00
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Здоровье
В Великобритании ограничат продажу фастфуда
Борис Джонсон принял решение об ограничениях после того как узнал, что лишний вес увеличивает риск заболевания COVID-19.
MedikForum.ru 24 июля в 18:02
Политика
30 лет назад в Белорусской ССР приняли декларацию о суверенитете
27 июля 1990 года Верховный Совет Белорусской ССР принял декларацию "О государственном суверенитете Республики Беларусь".
Газета.Ru 01:27
Гаджеты
Экран iPhone 12 неприятно удивил огромной челкой на первом фото
В китайской социальной сети опубликовали фотографию экрана смартфона iPhone 12, которую слил источник из цепочки поставок Apple.
iXBT.com 00:11