Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

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