Будьте в Плюсе

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал Европу основным покупателем нефти из России

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал основных покупателей нефти из России.
Lenta.ru
Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая на прошлой неделе в верхней палате парламента, заявил, что сейчас ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской нефти.
РИА Новости
Позднее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что Индия может импортировать до 15 миллионов баррелей сырой нефти из России.
РИА Новости
Второй по величине импортер в Азии, страна одна из немногих все больше интересуется российской нефтью вопреки международному давлению — покупатели в Европе и США опасаются закупок в России.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Глава МИД Индии назвал основных покупателей нефти из России
Общественная служба новостейвчера в 14:18
МИД Индии: Европа останется основным покупателем нефти и газа из России
ИА Красная Веснавчера в 16:15
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал Европу основным покупателем нефти из России
Lenta.ruвчера в 15:23
Индия назвала главных покупателей российской нефти
АБН17:06
Индийский министр назвал главных покупателей российских нефти и газа
Московский Комсомолецвчера в 14:14
Индия: на нас давят за покупку российской нефти, но больше всего её покупают европейцы
Петербургский Вестниквчера в 14:10
Индия назвала основных покупателей российской нефти
RB Новостивчера в 13:56

Интересное

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми 8-17 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми 8-17 лет, предоставляемой нуждающимся в социальной поддержке.
Lenta.ruвчера в 11:34

Глава Чечни Кадыров дал украинским военным на заводе «Азовсталь» сутки, чтобы сдаться

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военным на заводе «Азовсталь» и дал им сутки для того, чтобы сдаться.
Lenta.ru18:33

Handelsblatt: Минэкономики ФРГ обсуждает национализацию дочек «Газпрома» и «Роснефти»

В Минэкономики Германии обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в свете возможного прекращения поставок топлива из России, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
РИА Новостивчера в 15:45

The Times: Великобритания рекомендует Украине пока не заключать соглашение с Россией

Великобритания придерживается более жесткой позиции, чем США, Франция и Германия, по вопросу заключения договоренностей между Россией и Украиной.
Lenta.ru18:30

Байден назвал рост цен на бензин в США «подорожанием Путина»

Президент США Джо Байден назвал рост цены галлона бензина на американском рынке «подорожанием Путина», признав, что скачок стоимости начался еще до событий на Украине.
РБК17:17

Оля Полякова — о Полине Гагариной: «Она для меня умерла»

Полякова набросилась на Гагарину за то, что та никак не выражает свою политическую позицию в социальных сетях.
Popcakeвчера в 10:15

Президент Зеленский лишил званий генералов СБУ Андрея Наумова и Сергея Криворучко

Украинский президент Владимир Зеленский лишил званий двух генералов Службы безопасности Украины (СБУ).
Lenta.ru18:49

Moore Threads представила видеокарты MTT S60 и MTT S2000 с поддержкой DirectX

Архитектура унифицированной системной архитектуры MT (MUSA) является первой для любой китайской компании, полностью разработанной внутри страны, и включает поддержку DirectX, OpenCL, OpenGL, Vulkan и CUDA.
Megaobzor.comвчера в 06:32

Российские авиакомпании разработали 98 мер для поддержки отрасли в условиях санкций

Российская ассоциация воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании) направила в правительство предложения по мерам поддержки отрасли, которые должны помочь «в условиях внешнего санкционного давления».
РБК17:00

Президент Зурабишвили: Грузия присоединилась к санкциям Запада против России из-за Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна поддерживает санкции против России и присоединяется ко всем международным финансовым ограничениям.
Lenta.ru17:40