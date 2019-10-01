Политика
RT на русскомГлава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400
Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны. Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что поставки Индии ЗРС С-400 будут осуществлены в течение 18—19 месяцев.
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Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Культура
Выставка «Восточный джаз» открывается в Пушкинском музее
Выставка «Восточный джаз» открывается завтра в Пушкинском музее.
Орфей вчера в 13:19
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Общество
Мосгорсуд заявил о травле судьи по делу Устинова
В Мосгорсуде заявили, что рассмотрение уголовного дела Устинова породило множество публикаций в СМИ и соцсетях, которые содержали недопустимую критику в адрес судебной системы, а также откровенную травлю Алексея Криворучко, председательствующего по делу судьи, сообщает Интерфакс.
Примечания вчера в 10:44
Политика
Аксенов внес проект о разделении полномочий главы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов внес на рассмотрение регионального Госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и руководителя правительства.
Российская газета вчера в 08:03
Политика
Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Политика
«Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.
РИА Новости вчера в 23:05
Происшествия
Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России
С 1 октября в соответствии с принятыми поправками в законодательство об ОСАГО на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. руб. До настоящего времени такой лимит был доступен только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
РБК вчера в 22:28
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли утром во вторник из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в акватории Невы и Финском заливе, движение судов приостановлено, сообщили журналистам в управлении МЧС по городу.
ТАСС 01:12
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Гаджеты
В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone
БИЗНЕС Online вчера в 01:42
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
РИА Новости вчера в 01:39
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
RT на русском вчера в 01:05
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Происшествия
МВД усилило контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках
МВД России приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.
ТАСС вчера в 20:02
Спорт
Украинка Могучих объяснила отказ бороться с Ласицкене за золото чемпионата мира
18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Чемпионат вчера в 17:04
Космос
Илон Маск презентовал корабль Starship для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship.
Piter.tv 29 сентября в 06:13
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru вчера в 06:34
Наука
Определена сила укуса тираннозавра
Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток вчера в 13:01
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 29 сентября в 12:03
Футбол
Кураньи уверен, что Тедеско поможет «Спартаку»
Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака».
Спорт-Экспресс 02:22
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Недвижимость
Банки вновь снизили ставки по ипотеке
Крупнейшие российские банки с 1 октября снизили ипотечные ставки вслед за Сбербанком.
Ридус 02:10
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Спорт
Легкоатлеток возмутили слишком откровенные ракурсы съемок на ЧМ в Дохе
Участницы спортивного события пожаловались на чересчур откровенные ракурсы фото и видео съемок, которые осуществлялись во время их забегов.
Пятый канал 02:15
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Футбол
Кононов сложил с себя полномочия главного тренера «Спартака»
Ридус 29 сентября в 12:55