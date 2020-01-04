Политика
NewInformГлава МИД Ирана назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает коллегу из США Майка Помпео «высокомерным клоуном». Так она ответил на утверждение, что жители Ирака якобы обрадовались убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
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Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Технологии
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Происшествия
Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода
На Русском острове, в бухте Воевода, машины провалились под лед, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps_vl.
Хоккей
Егор Соколов: «В финале нужно просто выходить и оставлять все силы»
Выиграли, вечером соберемся с ребятами, поговорим. В финале нужно просто выходить и оставлять все силы.
Происшествия
В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Девочка, катаясь на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, врезалась в дерево и погибла на месте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Экономика
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Оклад сотрудника может быть меньше МРОТ. Но доход сотрудника включает в себя еще надбавки и стимулирующие выплаты.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Погба не уйдет в январе»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Поля Погба и покупке форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Экономика
Эксперты прогнозируют в Петербурге рост цен на топливо
В Северной столице спрогнозировали сокращение числа АЗС и рост цен на топливо.
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
Эксперты издания «РГ» рассказали о самых ожидаемых кроссоверах, которые прибывают в Россию в 2020 году.
Здоровье
Более 4 тысяч сирийцев получили помощь российских военных врачей в Эль-Камышлы
Пункт медицинского отряда специального назначения (МОСН) в сирийском Эль-Камышлы на территории провинции Хасеке работает уже месяц.
Политика
Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой
По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».
Политика
Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Ирак
В связи со сложившейся ситуацией Госдеп США призвал находящихся в стране американцев срочно вернуться на родину.
Авто
Названы способы ускорить прогрев машины зимой
Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона машины зимой.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Наука
Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск
Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
Политика
WP: Белый дом официально уведомил Конгресс об убийстве Сулеймани
Белый дом официально уведомил в субботу Конгресс США о проведенной 3 января в Багдаде операции, в результате которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Музыка
Группа «Ленинград» воссоединится для выступления в Калифорнии
Группа "Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Российская приключенческая комедия «Холоп», которую начали показывать в кинотеатрах 26 декабря, уже собрала в прокате свыше 1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.