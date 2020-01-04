Политика

NewInformNewInformГлава МИД Ирана назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает коллегу из США Майка Помпео «высокомерным клоуном». Так она ответил на утверждение, что жители Ирака якобы обрадовались убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
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Зариф подверг Помпео критике за слова о радости иракцев в связи с убийством Сулеймани

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