Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает коллегу из США Майка Помпео «высокомерным клоуном». Так она ответил на утверждение, что жители Ирака якобы обрадовались убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

Технологии В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7 Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.

Происшествия В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Девочка, катаясь на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, врезалась в дерево и погибла на месте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Экономика С 1 января изменились правила расчета зарплаты Оклад сотрудника может быть меньше МРОТ. Но доход сотрудника включает в себя еще надбавки и стимулирующие выплаты.

Экономика Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».

Политика Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Ирак В связи со сложившейся ситуацией Госдеп США призвал находящихся в стране американцев срочно вернуться на родину.

Авто Названы способы ускорить прогрев машины зимой Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона машины зимой.

Происшествия Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми «Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.

Политика WP: Белый дом официально уведомил Конгресс об убийстве Сулеймани Белый дом официально уведомил в субботу Конгресс США о проведенной 3 января в Багдаде операции, в результате которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.