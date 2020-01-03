Политика

Политика СегодняПолитика СегодняГлава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом терроризма

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство генерала Касема Сулеймани «актом международного терроризма». По его словам, действия США являются «чрезвычайно опасной и глупой эскалацией».
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МИД Ирана назвал актом международного терроризма убийство Сулеймани

Газета.Ruвчера в 23:41

Глава МИД Ирана назвал в убийство Сулеймани террористическим актом

Известиявчера в 23:49

Зариф назвал убийство генерала КСИР «актом терроризма»

RT на русскомвчера в 23:47

МИД Ирана назвал убийство генерала КСИР в Багдаде актом терроризма

Коммерсантъвчера в 23:51

Глава МИД Ирана обвинил США в терроризме после убийства Сулеймани

РИА Новостивчера в 23:40

Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США

ТАССвчера в 23:25

Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма

РБКвчера в 23:13
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Политика

Китай отреагировал на убийство США генерала Сулеймани

Ранее в МИД России назвали убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом».
Взгляд.ру 03:36
Энергетика

Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Ведомости 08:11
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«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.
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СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
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Оказалась, избранник теледивы получил травму руки. По словам певицы, на данный момент Давид Манукян чувствует себя хорошо.
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Экономика

Украинская гривна: в ожидании взрыва…

По данным украинского Госстата в ноябре 2019 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 7,5% по сравнению с объемами производства в ноябре прошлого года.
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Происшествия

Мать съела сердце девушки сына ради богатства

Lenta.ru 04:02
Политика

Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства генерала Сулеймани

Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
ТК Звезда 06:30
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В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
РИА Новости 07:19
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По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
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Происшествия

Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей

В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.
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Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

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Футбол

Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe

Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
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Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров

Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
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Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье

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На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
StarHit.ru 01 января в 08:00
Общество

Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, присуждающее премии правительства России в области средств массовой информации за 2019 год, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Футбол

«Шеффилд Юнайтед» подписал контракт с Родуэллом

"Шеффилд Юнайтед" заключил контракт с полузащитником Джеком Родуэллом, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
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На Украине рассказали о встречавших нацистов хлебом и солью евреях

"Что говорить, если даже в украинских городках тысячи евреев выходили наивно встречать нацистов хлебом и солью, помня о европейских традициях Германии", — проявил Княжицкий знание отечественной истории.
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Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.
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Три человека погибли в ДТП в Братске

В результате аварии погибли три человека, находившиеся в отечественной машине: водитель и два пассажира.
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В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
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Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
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В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
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Итоги-2019. Ученые назвали главные научные события года

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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