Политика
Политика СегодняГлава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом терроризма
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство генерала Касема Сулеймани «актом международного терроризма». По его словам, действия США являются «чрезвычайно опасной и глупой эскалацией».
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Политика
Китай отреагировал на убийство США генерала Сулеймани
Ранее в МИД России назвали убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом».
Энергетика
Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа
Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Энергетика
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию
Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.
Политика
СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина
Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Бойфренд Ольги Бузовой получил травму на отдыхе в Куршевеле
Оказалась, избранник теледивы получил травму руки. По словам певицы, на данный момент Давид Манукян чувствует себя хорошо.
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Экономика
Украинская гривна: в ожидании взрыва…
По данным украинского Госстата в ноябре 2019 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 7,5% по сравнению с объемами производства в ноябре прошлого года.
Политика
Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства генерала Сулеймани
Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Происшествия
По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
Происшествия
Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей
В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Футбол
Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe
Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Наука
Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров
Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Общество
Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, присуждающее премии правительства России в области средств массовой информации за 2019 год, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» подписал контракт с Родуэллом
"Шеффилд Юнайтед" заключил контракт с полузащитником Джеком Родуэллом, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Политика
На Украине рассказали о встречавших нацистов хлебом и солью евреях
"Что говорить, если даже в украинских городках тысячи евреев выходили наивно встречать нацистов хлебом и солью, помня о европейских традициях Германии", — проявил Княжицкий знание отечественной истории.
Шоу-бизнес
Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Братске
В результате аварии погибли три человека, находившиеся в отечественной машине: водитель и два пассажира.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Политика
В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
Наука
Итоги-2019. Ученые назвали главные научные события года
Музыка