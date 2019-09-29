Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей", — сказал Зариф.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
«Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу
 NBC.
RT на русскомвчера в 23:57

Подробнее о событии

Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Коммерсантъ00:57

Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана

RT на русскомвчера в 23:57

Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Московский Комсомолец00:09

Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

РБК00:18

Зариф заявил, что США развязали кибервойну

Life.ruвчера в 23:41

Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

РИА Новостивчера в 23:10

Зариф обвинил США в развязывании кибервойны

ТАССвчера в 22:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Армия и оружие

Поисковики Ленобласти передали немецкое вооружение для ступеней храма

Российская газета 05:18
Политика

Проститься с Жаком Шираком пришли сотни французов

РЕН ТВ 09:14
Общество

Россияне стали реже делать домашние заготовки на зиму

Домашние заготовки на зиму прекращают делать россияне.
Российский Вестник 27 сентября в 15:08
Общество

ГУ МВД Москвы: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек

По данным ГУ МВД, в митинге принимают участие 20 тысяч человек, в то время как "Белый счетчик" показывает число участников 18,7 тысячи.
Российская газета 09:32
Политика

Климкин перечислил запоминающиеся черты Украины

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страну будут помнить в контексте не очень приятных вещей.
Газета.Ru 08:49
Здоровье

Геронтолог рассказал, как замедлить старение

Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Шоу-бизнес

Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru 26 сентября в 05:37
Политика

Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков

Российская газета 06:32
Происшествия

Чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке

Отмечается, что 35-летняя гражданка Германии вечером 26 сентября совершала променад в парке "Косинский", находящемся в округе Балашиха.
Газета.Ru 05:20
Общество

Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях

В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов.
Lenta.ru 06:13
Политика

Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Политика

Иран потребовал от США компенсацию на $50 млрд

Иран вернется к ядерной сделке при условии, что Вашингтон выплатит Тегерану $50 млрд в качестве компенсации ущерба от санкций.
РБК 08:27
Происшествия

Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc

Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Экономика

Пенсионный возраст в России повысят еще на несколько лет

«В коридорах власти ходят устойчивые разговоры о повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин», — рассказал Жуковский в интервью «Свободной прессе».
URA.Ru 08:26
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество

Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»

Геммолог Ольга Радионова определила, какими "кристаллами" плачет девушка из Армении.
РИА Новости 08:13
Авто

Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили в мощности

Компания Bollinger надеется изменить это с помощью так называемых «бета-прототипов» для своих «прямоугольных» внедорожных электромобилей: внедорожника B1, который дебютировал пару лет назад и пикапа B2, который был представлен в 2018 году.
32CARS.ru вчера в 03:39
Кино

Человек-паук остался в киновселенной Marvel

Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru 27 сентября в 16:30
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Космос

Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Глава компании SpaceX Илон Маск представил широкой публике первый полностью собранный экземпляр космического корабля Starship, предназначенного для межпланетных перелетов.
Российская газета 07:52
Культура

Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»

Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Политика

К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН

Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Футбол

Спартак — Оренбург 0:0 (1-й тайм)

Футболисты московского "Спартака" защитник Самуэль Жиго и полузащитник Андре Шюррле не сыграют в матче 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter.
РИА Новости 08:38
Космос

NASA впервые показало телескоп «Джеймс Уэбб» в финальной сборке

Naked Science 23 сентября в 02:01
Космос

Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год

Известия вчера в 20:28
Политика

В России в 2020 году пройдёт первая цифровая перепись населения

В Росстате сообщили о проведении в 2020 году первой цифровой переписи населения России, в рамках которой будут использоваться так называемые большие данные (big data) от мобильных операторов и органов власти.
RT на русском 08:05
Шоу-бизнес

В Самаре сегодня состоится бесплатный концерт Дмитрия Билана

В Самаре сегодня состоится бесплатный концерт Дмитрия Билана – дать его певец решил после того, как на дне города вышел на сцену в нетрезвом виде.
Эхо Москвы 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мохаммад Джавад Зариф
Иранский дипломат
Иранский дипломат и государственный деятель. Действующий Министр иностранных дел Ирана с 15 августа 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное