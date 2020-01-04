Политика

News.ruNews.ruГлава МИД Ирана считает Помпео «высокомерным клоуном»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео является «высокомерным клоуном». Так он ответил на слова о том, что иранцы радуются убийству генерала Касема Сулеймани.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Зариф подверг Помпео критике за слова о радости иракцев в связи с убийством Сулеймани

ТАСС16:11

В МИД Ирана назвали Помпео «высокомерным клоуном» из-за слов о Сулеймани

РБК14:36

Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Газета.Ru13:57

Глава МИД Ирана назвал Помпео высокомерным клоуном

Московский Комсомолец14:14

Глава МИД Ирана считает Помпео «высокомерным клоуном»

News.ru14:12

Зариф раскритиковал Помпео за слова о радости иракцев смерти Сулеймани

RT на русском14:19

Зариф намекнул на неспособность Помпео заниматься дипломатией

Интерфакс13:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Армия и оружие

Шиитское ополчение подверглось авиаудару в северном пригороде Багдада

Красная весна вчера в 19:46
Авто

Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера

Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Автоновости дня 07:42
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Футбол

Защитник киевского «Динамо» Сидклей перешёл в «Коринтианс»

По информации портала Transfermarkt, защитник киевского "Динамо" Сидклей перешел в "Коринтианс" на правах аренды.
Soccer.ru 02 января в 02:09
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал молодежного ЧМ

Ведомости 11:44
Армия и оружие

В Минобороны Великобритании поддержали ликвидацию Сулеймани

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал ликвидацию американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
Московский Комсомолец 18:37
Армия и оружие

США начали переброску четырех тысяч военных на Ближний Восток

Lenta.ru 19:14
Наука

Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск

Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
N+1 02 января в 07:16
Общество

Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

RT на русском 17:25
Политика

Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
RT на русском 18:03
Футбол

Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»

Во втором тайме забивал только «Манчестер Сити» — на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.
Чемпионат 16:00
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: «Погба не уйдет в январе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Поля Погба и покупке форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Sports.ru 16:33
Единоборства

Менеджер Хабиба: «Реванш с Макгрегором не входит в наши планы»

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, опроверг информацию о скором проведения поединка-реванша с ирландцем Конором Макгорегором.
ProstoProSport 10:23
Происшествия

В Мытищах горит склад с пластиком

В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Коммерсантъ 19:00
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

Коалиция США подтвердила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу, 4 января.
Известия 19:08
Авто

Новый седан Audi RS вскоре станет электромобилем

Немецкий автомобильный гигант Audi в скором времени представит новый электрокар, которому уже дали имя Audi E-tron GT.
Faktom вчера в 02:44
Автоспорт

Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году

Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
Autosport.com.ru 10:31
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 16:45
Авто

Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Новинка с названием GV80 появится в продаже до конца года.
Tvoe-avto.com 02 января в 05:21
Происшествия

Грузовик и легковушка не смогли поделить перекресток в Южно-Сахалинске

Сахалин.Инфо 17:58
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 02 января в 10:24
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе

Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 11:48
Наука

Физики продемонстрировали тепловой квантовый двигатель

В 1959 году физики Генри Сковил (Henry Scovil) и Эрих Шульц-Дюбуа (Erich Schulz-DuBois) впервые высказали идею квантового двигателя.
N+1 10:08
Политика

Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани

Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 00:37
Армия и оружие

Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м

РИА Новости 02 января в 00:00
Политика

Госдеп США призвал американцев покинуть Ирак

Госдепартамент США призвал американцев, находящихся в Ираке, немедленно покинуть страну в связи с возросшей напряженностью в регионе.
Экономика сегодня вчера в 04:12
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости 18:02
Здоровье

Связь между курением и раком объяснили в Японии

Рак придаточных пазух носа является самым распространённым онкологическим заболеванием у заядлых курильщиков.
News.ru 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное