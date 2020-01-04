Политика
News.ruГлава МИД Ирана считает Помпео «высокомерным клоуном»
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео является «высокомерным клоуном». Так он ответил на слова о том, что иранцы радуются убийству генерала Касема Сулеймани.
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Армия и оружие
Шиитское ополчение подверглось авиаудару в северном пригороде Багдада
Авто
Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера
Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Футбол
Защитник киевского «Динамо» Сидклей перешёл в «Коринтианс»
По информации портала Transfermarkt, защитник киевского "Динамо" Сидклей перешел в "Коринтианс" на правах аренды.
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал молодежного ЧМ
Армия и оружие
В Минобороны Великобритании поддержали ликвидацию Сулеймани
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал ликвидацию американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
Наука
Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск
Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Политика
Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
Футбол
Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»
Во втором тайме забивал только «Манчестер Сити» — на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Погба не уйдет в январе»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Поля Погба и покупке форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Единоборства
Менеджер Хабиба: «Реванш с Макгрегором не входит в наши планы»
Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, опроверг информацию о скором проведения поединка-реванша с ирландцем Конором Макгорегором.
Происшествия
В Мытищах горит склад с пластиком
В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке
Коалиция США подтвердила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу, 4 января.
Авто
Новый седан Audi RS вскоре станет электромобилем
Немецкий автомобильный гигант Audi в скором времени представит новый электрокар, которому уже дали имя Audi E-tron GT.
Автоспорт
Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году
Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Новинка с названием GV80 появится в продаже до конца года.
Происшествия
Грузовик и легковушка не смогли поделить перекресток в Южно-Сахалинске
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Наука
Физики продемонстрировали тепловой квантовый двигатель
В 1959 году физики Генри Сковил (Henry Scovil) и Эрих Шульц-Дюбуа (Erich Schulz-DuBois) впервые высказали идею квантового двигателя.
Политика
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
Армия и оружие
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м
Политика
Госдеп США призвал американцев покинуть Ирак
Госдепартамент США призвал американцев, находящихся в Ираке, немедленно покинуть страну в связи с возросшей напряженностью в регионе.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Здоровье
Связь между курением и раком объяснили в Японии
Рак придаточных пазух носа является самым распространённым онкологическим заболеванием у заядлых курильщиков.