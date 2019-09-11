Армия и оружие

Международная жизньМеждународная жизньГлава МИД Ирана: военный удар по Ирану приведет к тотальной войне

Американский президент сказал, что новые экономические меры будут обнародованы в течение 48 часов. Комментируя это сообщение, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал новое решение президента США Дональда Трампа "существенно" расширить санкции против Тегерана экономическим терроризмом.
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В Иране заявили о «тотальной войне» в случае авиаударов со стороны США

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В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

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