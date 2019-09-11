Армия и оружие
Международная жизньГлава МИД Ирана: военный удар по Ирану приведет к тотальной войне
Американский президент сказал, что новые экономические меры будут обнародованы в течение 48 часов. Комментируя это сообщение, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал новое решение президента США Дональда Трампа "существенно" расширить санкции против Тегерана экономическим терроризмом.
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Происшествия
В Грозном загорелся торговый центр
Вести.Ru 14:23
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы
Футболисты швейцарского «Базеля» добыли крупную победу над российским «Краснодаром» в первом туре группового раунда Лиги Европы.
RT на русском 14:44
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Политика
Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу
Российская сторона все еще связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, рассказал Новак, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета 10:57
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости 13:43
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 0:1 (Перерыв)
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев на 11-й минуте матча первого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» открыл счет – 1:0. Эта игра проходит в городе Разград на «Лудогорец-Арене».
ProstoProSport 15:17
Политика
Клинцевич назвал претензии Эстонии к России об «оккупации» ничтожными
Претензии Эстонии к России юридически ничтожны и аморальны, Советский Союз вносил весомый вклад в экономическое развитие прибалтийских республик, заявил РИА Новости в среду член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
РИА Новости вчера в 16:05
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
Комсомольская правда вчера в 23:36
Теннис
Российская теннисистка Шарапова заявила, что считает своим домом США
Соединенные Штаты Америки считает своим домом российская теннисистка Мария Шарапова.
Красная весна вчера в 10:30
Спорт
Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России
Представляющий Тюменскую область Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на летнем чемпионате России по биатлону.
Газета.Ru 07:53
Шоу-бизнес
«Критическое состояние» Анастасии Заворотнюк не подтверждено
Напомним, что родные и близкие Завортнюк по-прежнему не дают никаких комментариев.
Молодежная газета (Уфа) 11:59
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Политика
Помпео признал бессилие ЗРК Patriot перед атакой дронов
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео признал, что системы противовоздушной обороны в мире не всегда дают требуемый результат.
Национальная служба новостей 00:38
Политика
Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Политика
Пушков резко ответил на заявление украинского посла о «развале России»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Украины в Сербии Александра Александровича, призвавшего международное сообщество к "развалу России".
РИА Новости 12:59
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Кино
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Футбол
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52
Кино
Скончался актёр Сергей Афанасьев
Ореанда-Новости 10:32
Политика
В Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
RT на русском 14:34
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Футбол
Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Мальме»
В матче 1-го тура в квартете В украинский клуб принимал на своем поле «Мальме» и добился победы со счетом 1:0.
Sport24.ru 14:45
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Политика
Детектив из ФРГ пообещал назвать виновного в гибели MH17
Детектив из Германии Йозеф Реш, который утверждает, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, готов раскрыть свои данные о трагедии.
Московский Комсомолец 11:59