В ходе разговора с газетой El Pais испанским дипломатом заявлено, что в НАТО позитивно настроены на расширение за счёт принятия в состав альянса Финляндии и Швеции, однако Украину в блоке не рассматривают как кандидата.
«Члены НАТО отвергли наши устремления. Мы больше ничего не будем делать в этом отношении», — сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, добавив, что ожидает от оборонного альянса максимально жесткой позиции в отношении России.
Украинские силы попытались нанести удар по острову Змеиный в Черном море с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) и авиации, российский ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» во время отражения атаки сбил штурмовик Су-25.