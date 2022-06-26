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Глава МИД Испании Альбарес: в НАТО никогда не обсуждали присоединение Украины к альянсу

Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, сообщил испанской газете El Pais
 министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
РИА Новости
В ходе разговора с газетой El Pais испанским дипломатом заявлено, что в НАТО позитивно настроены на расширение за счёт принятия в состав альянса Финляндии и Швеции, однако Украину в блоке не рассматривают как кандидата.
Ореанда-Новости
По словам главы испанского МИД, запланировано участие в саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня президента Украины, но только в формате видеоконференции.
Российская газета
«Члены НАТО отвергли наши устремления. Мы больше ничего не будем делать в этом отношении», — сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, добавив, что ожидает от оборонного альянса максимально жесткой позиции в отношении России.
Росбалт
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Подробнее о событии

Глава МИД Испании Альбарес: в НАТО никогда не обсуждали присоединение Украины к альянсу
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