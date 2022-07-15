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Глава МИД Италии: голову премьер-министра страны Драги подали Путину на серебряном блюде

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил
, что разногласия в правящей коалиции идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее.
РИА Новости
Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.
Известия
В тот же день президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».
Известия
На следующий день председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям.
Известия

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Глава МИД Италии Ди Майо прокомментировал ситуацию с премьером Драги
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Глава МИД Италии: Путину на серебряном блюде подали голову Драги
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Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что разногласия в правящей коалиции идут на руку России
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