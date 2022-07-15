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Глава МИД Италии увидел в падении правительства Драги подарок Путину

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо считает, что от падения правительства республики во главе с Марио Драги выиграет Россия.
ТАСС
«У меня плачет сердце, в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги», - подчеркнул Ди Майо.
Национальная служба новостей
После встречи Драги и Маттареллы зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал коллаж фотографией Драги и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и подписью "Кто следующий?".
РИА Новости
Президент Италии Серджо Матарелла, впрочем, не принял отставку премьера.
Lenta.ru

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Глава МИД Италии рассказал, что представлял голову Драги на блюде перед Путиным
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