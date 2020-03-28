Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
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Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Аргументы и Фактывчера в 19:38

МИД Италии: мы не попадем в зависимость от России из-за помощи с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 21:36

Италия оценила российскую помощь стране

Lenta.ruвчера в 20:30

Министр иностранных дел Италии дал оценку помощи из России

REGNUMвчера в 21:59

Глава МИД Италии оценил помощь России стране

РЕН ТВвчера в 19:23

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

РИА Новостивчера в 18:04

МИД Италии назвал помощь от России актом солидарности

ФАНвчера в 16:17
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Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

В России умер еще один человек с коронавирусом

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек.
Lenta.ru 02:27
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Политика

Песков прокомментировал возможное продление карантинной недели

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ.
News.ru вчера в 07:10
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Общество

Из России попытались вывести 11 тонн антисептика

Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров.
Lenta.ru 02:25
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Хоккей

Хоккеист Яковлев рассказал о насмешках американцев над русским менталитетом

Защитник магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев, проведший сезон-2018/19 в "Нью-Джерси Дэвилз" в НХЛ, высказал свое мнение по поводу разницы менталитетов между американцами и русскими.
ProstoProSport 01:39
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Экономика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Вести.Ru вчера в 14:46
Наука

Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса

При помощи искусственного интеллекта обнаружено лекарство от коронавируса. Более 10 видов потенциально эффективных препаратов.
ToDay News Ufa 26 марта в 12:02
Политика

Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев

Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:31
Футбол

Футболисты сборной России дали советы по профилактике коронавируса

Футболисты сборной России дали советы по профилактике коронавирусной инфекции.
Soccer.ru 02:13
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Армия и оружие

Американский журнал восхитился российским истребителем МиГ-35

Американский журнал The National Interest высоко оценил истребитель четвертого поколения российской самолетостроительной корпорации МиГ-35, который вписывается в модельный ряд 4++, то есть является бортом четвертого поколения.
ФАН вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com вчера в 15:47
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Политика

Путин обозначил возможные сроки победы России над коронавирусом

Президент России Владимир Путин назвал сроки, когда страна сможет победить вспышку коронавируса.
Профиль 26 марта в 08:13
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика

Фондовый рынок США падает после трехдневного роста

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта индекс Dow Jones завершил торги с самым крупным трехдневным ростом с 1931 года — с момента крушения индекса 23 марта рост составил 21%.
REGNUM вчера в 11:11
Происшествия

В Находке произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газового баллона в квартире жилого дома в Находке не повредил конструкцию здания, пожара не было, выбиты стекла на балконе, сообщил РИА Новости представитель управляющей компании.
РИА Новости 01:47
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК вчера в 07:26
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 26 марта в 02:41
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Чтобы защититься от коронавируса, врач посоветовала носить в закрытых помещениях медицинские маски, не трогать лицо, чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиком.
РИА Новости 02:12
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
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Луиджи Ди Майо
Итальянский предприниматель
Итальянский государственный и политический деятель, член Движения пяти звёзд. Министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, заместитель председателя Совета министров Италии, министр иностранных дел.
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