Коронавирус
РИА НовостиГлава МИД Италии оценил российскую помощь стране
Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
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МИД Италии: мы не попадем в зависимость от России из-за помощи с коронавирусом
Коммерсантъвчера в 21:36
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Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
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Общество
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