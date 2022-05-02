«Группа "Интеррос" намерена придать новый качественный импульс развитию сервисов UCS, в частности, в области интегрированных предложений для малого и среднего бизнеса, а также обеспечить преемственность, стабильность и непрерывность сервисов процессинговой компании для клиентов»,— говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Эквадорский боец смешанного стиля, выступающий в легчайшей весовой категории бойцовского промоушена UFC Марлон Вера, отреагировал на слова бывшего чемпиона лиги Петра Яна, который ранее высказался о возможном совместном поединке.
"Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня Вооруженных сил РФ, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении.