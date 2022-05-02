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Глава МИД Израиля Лапид потребовал извинений за слова Лаврова про евреев и Гитлера

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание главы МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости
По словам Лапида, Гитлер не был евреем и евреи не убивали себя во время холокоста.
Lenta.ru
«Самые ярые антисемиты, как правило, — евреи», — сказал глава МИД России.
URA.Ru
С заявлением выступил также мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста Яд Вашем, осудив слова Лаврова и назвав необоснованными "утверждения о еврейском происхождении Гитлера".
РИА Новости

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Израиль потребовал извинений за слова Лаврова про евреев и Гитлера
Внешнеэкономические связи12:25
Глава МИД Израиля Лапид потребовал извинений за слова Лаврова про евреев и Гитлера
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Глава МИД Израиля Лапид заявил, что ждет извинений от России после слов Лаврова о евреях
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Израиль ждет извинений со стороны Сергея Лаврова за «грубую историческую ошибку»
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Израиль требует публичных извинений от Лаврова за слова о «еврейской крови у Гитлера»
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