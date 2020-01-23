Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет лично поблагодарить за то, что Красная армия освободила Аушвиц и помогла победе над нацистами.

с чего всё началось

Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал.

Прямая трансляция из аэропорта Тель-Авива шла в эфире телеканала «Россия 24». После того, как Путин вышел из самолета, Кац заявил, что хочет лично поблагодарить президента России за то, что Красная армия освободила пленников немецкого концлагеря Освенцим (Аушвиц).

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