Политика
РБКГлава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Прямая трансляция из аэропорта Тель-Авива шла в эфире телеканала «Россия 24». После того, как Путин вышел из самолета, Кац заявил, что хочет лично поблагодарить президента России за то, что Красная армия освободила пленников немецкого концлагеря Освенцим (Аушвиц).
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Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал.
— Исраэль Кац, израильский политикDaily Storm 03:34
с чего всё началось
Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет лично поблагодарить за то, что Красная армия освободила Аушвиц и помогла победе над нацистами.РИА Новости02:40
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