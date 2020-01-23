Политика

РБКРБКГлава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

Прямая трансляция из аэропорта Тель-Авива шла в эфире телеканала «Россия 24». После того, как Путин вышел из самолета, Кац заявил, что хочет лично поблагодарить президента России за то, что Красная армия освободила пленников немецкого концлагеря Освенцим (Аушвиц).
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Исраэль Кац
Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал.
— Исраэль Кац, израильский политикDaily Storm 03:34
с чего всё началось

Глава МИД Израиля поблагодарил Красную армию за освобождение Аушвица

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет лично поблагодарить за то, что Красная армия освободила Аушвиц и помогла победе над нацистами.
РИА Новости02:40

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Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

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Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

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Глава МИД Израиля поблагодарил Красную армию за освобождение Освенцима

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Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за то, что Красная армия освободила Освенцим

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