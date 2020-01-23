Политика
RT на русскомГлава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Глава израильского МИД заявил российскому лидеру, что хочет лично поблагодарить его за освобождение Освенцима Красной армией. «Хотел бы поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией», — сказал Кац.
Читать в источнике
Оценить83
Я хочу поблагодарить вас за то, что Красная армия вместе с союзниками освободила концлагерь Аушвиц и помогла в победе... Лично я хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать – одна из тех, кто был в этом концлагере, ее освободила Красная армия.
— Исраэль Кац, израильский политикРЕН ТВ 09:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Политика
Путин назвал Холокост позорной страницей истории
Президент России Владимир Путин назвал Холокост одной из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории, однако память об этом явлении нужно сохранить без купюр.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Политика
В Конституцию предложена поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева
Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин предложили дополнить статью Основного закона о национальных символах пунктом о культуре, передает РАПСИ.
Происшествия
Росгвардия начала проверку по факту смерти солдата в части в Москве
Росгвардия проводит служебную проверку по факту смерти солдата в воинской части в Москве от удушья.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл впервые показал детские фотографии дочери
Томас Маркл впервые показал журналистам детские фотографии дочери.
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства.
Политика
Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию
Варшава недавно приняла решение о начале дезинформационной кампании в отношении РФ по вопросам Второй мировой войны.
ЖКХ
Район Нижнего Новгорода остался без воды из-за прорыва коллектора
Часто домов переключат на резервную линию, оставшиеся останутся без горячей и холодной воды.
Политика
Израиль уличил Зеленского во вранье о форуме по холокосту
Политика
Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил РБК слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, рассказывая о посещении дома, в котором в детстве жил Владимир Путин.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Политика
Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции
По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции.
Общество
Георгий Жженов мог быть тайным агентом КГБ
В книге «Заговор негодяев» Владимир Попов пишет, что среди агентов Комитета госбезопасности оказались «всенародно любимые и почитаемые властью Георгий Жженов и Петр Вельяминов, завербованные в период отбывания ими длительных сроков заключения в советских лагерях».
Футбол
Названо условие перехода Чалова в «Челси»
Руководство лондонского «Челси» назвало условия перехода нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает Daily Express.
Общество
Совет Европы отметил «атмосферу нетерпимости» в Польше
Совет Европы выпустил доклад, посвященный защите национальных меньшинств в Польше.
Гаджеты
Роскачество сравнило дорогие и бюджетные смартфоны
«Бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным, но дорогим брендам», — говорится в сообщении.
Спорт
WADA приостановила статус антидопинговой лаборатории в Москве
В WADA подчеркнули, что теперь московской лаборатории нельзя будет работать с допинг-пробами крови спортсменов, пишет RNS.
Единоборства
Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко
Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.
Авто
Автодилеры в России отметили неожиданно высокие продажи машин в январе
Российские дилеры отметили неожиданно высокие продажи новых легковых автомобилей в январе.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Общество
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»
Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:48:20 до наступления "ядерной полуночи".
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.