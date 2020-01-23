Политика

RT на русскомRT на русскомГлава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

Глава израильского МИД заявил российскому лидеру, что хочет лично поблагодарить его за освобождение Освенцима Красной армией. «Хотел бы поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией», — сказал Кац.
Читать в источнике
Комментировать103
Исраэль Кац
Я хочу поблагодарить вас за то, что Красная армия вместе с союзниками освободила концлагерь Аушвиц и помогла в победе... Лично я хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать – одна из тех, кто был в этом концлагере, ее освободила Красная армия.
— Исраэль Кац, израильский политикРЕН ТВ 09:46

Подробнее о событии

Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

РБК03:05

Холокост, ВОВ и Освенцим: о чем говорил Путин в Израиле

РЕН ТВ09:46

Путина в Израиле встретили благодарностями за освобождение Освенцима

Комсомольская правда05:07

Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

RT на русском03:50

Путин предложил провести встречу «большой пятерки» с участием России

Московский Комсомолец10:02

Глава МИД Израиля поблагодарил Красную армию за освобождение Аушвица

РИА Новости02:40

Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за то, что Красная армия освободила Освенцим

ТАСС02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском 04:43
Политика

Путин назвал Холокост позорной страницей истории

Президент России Владимир Путин назвал Холокост одной из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории, однако память об этом явлении нужно сохранить без купюр.
Lenta.ru 09:52
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Политика

В Конституцию предложена поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин предложили дополнить статью Основного закона о национальных символах пунктом о культуре, передает РАПСИ.
Рамблер 10:43
Происшествия

Росгвардия начала проверку по факту смерти солдата в части в Москве

Росгвардия проводит служебную проверку по факту смерти солдата в воинской части в Москве от удушья.
RT на русском 09:16
Общество

В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса

РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл впервые показал детские фотографии дочери

Томас Маркл впервые показал журналистам детские фотографии дочери.
Lenta.ru 10:05
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства.
ТАСС вчера в 09:01
Политика

Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию

Варшава недавно приняла решение о начале дезинформационной кампании в отношении РФ по вопросам Второй мировой войны.
Российская газета 10:09
ЖКХ

Район Нижнего Новгорода остался без воды из-за прорыва коллектора

Часто домов переключат на резервную линию, оставшиеся останутся без горячей и холодной воды.
Тема Нижний Новгород вчера в 10:45
Политика

Израиль уличил Зеленского во вранье о форуме по холокосту

Ruposters.ru 06:54
Политика

Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил РБК слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, рассказывая о посещении дома, в котором в детстве жил Владимир Путин.
РБК 10:16
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы 03:30
Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 10:08
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

РБК 08:05
Политика

Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции

По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции.
ТК Звезда 10:02
Общество

Георгий Жженов мог быть тайным агентом КГБ

В книге «Заговор негодяев» Владимир Попов пишет, что среди агентов Комитета госбезопасности оказались «всенародно любимые и почитаемые властью Георгий Жженов и Петр Вельяминов, завербованные в период отбывания ими длительных сроков заключения в советских лагерях».
Дилетант 05:48
Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

REGNUM 03:11
Футбол

Названо условие перехода Чалова в «Челси»

Руководство лондонского «Челси» назвало условия перехода нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает Daily Express.
Lenta.ru 09:56
Общество

Совет Европы отметил «атмосферу нетерпимости» в Польше

Совет Европы выпустил доклад, посвященный защите национальных меньшинств в Польше.
iReactor 05:53
Гаджеты

Роскачество сравнило дорогие и бюджетные смартфоны

«Бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным, но дорогим брендам», — говорится в сообщении.
УтроNews 01:55
Спорт

WADA приостановила статус антидопинговой лаборатории в Москве

В WADA подчеркнули, что теперь московской лаборатории нельзя будет работать с допинг-пробами крови спортсменов, пишет RNS.
Ньюс-НН 05:54
Единоборства

Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко

Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.
RT на русском 10:23
Авто

Автодилеры в России отметили неожиданно высокие продажи машин в январе

Российские дилеры отметили неожиданно высокие продажи новых легковых автомобилей в январе.
SpeedMe 08:28
Общество

Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Ведомости 02:19
Общество

Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»

Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:48:20 до наступления "ядерной полуночи".
ТАСС 10:54
Политика

В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
БИЗНЕС Online 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное