Политика
Газета.RuГлава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Глава МИД Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что Красная Армия освободила пленников немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме. Российский лидер 23 января приехал в Израиль, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв холокоста.
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Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал.
— Исраэль Кац, израильский политикDaily Storm 03:34
с чего всё началось
Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет лично поблагодарить за то, что Красная армия освободила Аушвиц и помогла победе над нацистами.РИА Новости02:40
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