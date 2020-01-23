Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет лично поблагодарить за то, что Красная армия освободила Аушвиц и помогла победе над нацистами.

с чего всё началось

Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что Красная Армия освободила пленников немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме. Российский лидер 23 января приехал в Израиль, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв холокоста.

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