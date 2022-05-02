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Глава МИД Израиля потребовал от России извинений за высказывание Лаврова

Руководитель израильского внешнеполитического ведомства Яир Лапид потребовал от российской стороны принести извинения за высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о евреях.
RT на русском
"Гитлер не был евреем по происхождению, и евреи не убивали себя во время Холокоста", - заявил Лапид.
ТАСС
С заявлением выступил также мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста Яд Вашем, осудив слова Лаврова и назвав необоснованными "утверждения о еврейском происхождении Гитлера".
РИА Новости
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявил, что трагедию холокоста недопустимо использовать в политических целях.
Вести.Ru

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Глава МИД Израиля потребовал от России извинений за высказывание Лаврова
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