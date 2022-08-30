В ближайшее время в Праге должна пройти встреча министров иностранных дел Евросоюза, в ходе которой политики планируют обсудить введение возможных общеевропейских визовых ограничений против граждан России.
«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
«Греция бросила вызов НАТО и союзникам, усилив свое враждебное поведение, которое началось с преследования нашего воздушного пространства и самолетов, до уровня задействования С-300», — сказал турецкий лидер.
Военные Тайваня впервые открыли огонь по беспилотному летательному аппарату Народно-освободительной армии Китая (НОАК), приблизившемуся к острову со стороны подконтрольного тайваньским властям архипелага Цзиньмэнь.