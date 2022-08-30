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Глава МИД Хукстра: Нидерланды поддержат запрет на выдачу туристического шенгена россиянам

Нидерланды будут выступать за запрет ЕС на выдачу туристических шенгенских виз россиянам, сообщил
 глава МИД страны Вопке Хукстра.
РИА Новости
Также, по словам Хукстры, в Гааге считают, что запрет не должен касаться других виз для россиян — учебных, для посещения семьи, виз по беженству и виз для долгосрочного проживания.
Известия
В ближайшее время в Праге должна пройти встреча министров иностранных дел Евросоюза, в ходе которой политики планируют обсудить введение возможных общеевропейских визовых ограничений против граждан России.
Коммерсантъ
Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа.
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