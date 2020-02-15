Политика

ФАНФАНМИД КНР назвал США угрозой для Китая

"Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда", – поясняет Ван И. В аргумент своих слов он приводит тот факт, что китайский парламент никогда не принимал никаких законов, которые касались бы внутренних дел Соединенных Штатов Америки.
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с чего всё началось

Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США несут угрозу Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
РИА Новостивчера в 22:34

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Глава МИД КНР: США угрожают Китаю, а не наоборот

REGNUM02:18

МИД КНР назвал США угрозой для Китая

ФАН00:42

МИД КНР: США представляют угрозу для Китая

Московский Комсомолецвчера в 22:47

Глава МИД КНР назвал США угрозой для Китая

Экономика сегоднявчера в 23:18

Понятно с первого взгляда: Китай видит в США явную угрозу

РЕН ТВвчера в 23:12

Пекин объявил США угрозой для Китая

Взгляд.рувчера в 23:23

Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

РИА Новостивчера в 22:34
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Армия и оружие

Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии

Аргументы и Факты 13 февраля в 23:47
Биатлон

Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации

Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова намерены оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Известия 03:56
Музыка

Продюсер «Ласкового мая»: у Шатунова никогда не было прав на песни

News.ru 13 февраля в 11:50
Происшествия

Задержан чиновник, разрешивший строительство на берегу Байкала

Аргументы и Факты вчера в 00:44
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Shraibikus News 13 февраля в 08:31
Общество

Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.
Газета.Ru 13 февраля в 22:53
Политика

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
Интерфакс вчера в 04:56
Общество

Кабмин одобрил создание регистра имеющих право на бесплатные лекарства

Правительство России поддержало законопроект, который предусматривает создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами за счёт бюджета.
RT на русском 02:11
Политика

Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет лучших отношений с Россией, хотя и соперничает с ней.
РИА Новости 03:35
Политика

США повысят пошлины на самолеты из ЕС

"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
ТАСС вчера в 20:52
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Хоккей

Свечников вышел на 6-е место по голам в НХЛ среди тинейджеров

Чемпионат вчера в 22:31
Происшествия

Владимир Путин помиловал трех граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
REGNUM вчера в 09:20
Хоккей

Уэйн Гретцки: Вячеслав Грецкий может быть моим родственником

Гретцки добавил, что как только его друг прислал ему эту историю, он сказал, что Грецкий может быть его родственником.
Нева Спорт 04:40
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией

Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Газета.Ru вчера в 17:42
Технологии

Google случайно слила информацию об Android 11

Компания Google случайно опубликовала на своем официальном сайте сведения о не анонсированной ОС Android 11.
Актуальные Новости вчера в 09:44
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Vprognoze.ru 12 февраля в 15:25
Происшествия

В Ростовской области мужчина случайно застрелил ребенка на охоте

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области.
ТАСС 03:40
Общество

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
РИА Новости 03:41
Политика

Штайнмайер обвинил РФ и КНР в нарушении международного права

В свою очередь Пекин признает международное право лишь там, где ему выгодно, уверен президент Германии, это подтверждает ситуация с нарушением прав нацменьшинств в Китае и действия страны в Южно-Китайском море.
Газета.Ru вчера в 10:55
Гаджеты

Пассажирам и экипажу круизного лайнера Diamond Princess выдали 2000 iPhone для связи с врачами

Пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокагамы из-за выявленного случая заражения коронавирусом, выдали смартфоны iPhone.
3DNews 03:06
Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли 22 квартиры

Прокурор области Александр Гулягин предъявил иск к замначальника регуправления ГИБДД о взыскании имущества на сумму 50 млн рублей, которое не подтверждается законными доходами.
Гудвилл.онлайн вчера в 08:56
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

Сотрудники ФСБ в Крыму пресекли деятельность крупной нарколаборатории.
РБК 02:20
Футбол

Микель Артета: «„Арсеналу“ нужно быстро начать побеждать. Следующие 2-3 недели будут определяющими»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что ближайшие недели станут для клуба решающими в сезоне.
Sports.ru 03:11
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
RT на русском 02:33
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
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Ван И
Китайский дипломат
Государственный деятель Китая, Министр иностранных дел Китайской Народной Республики с марта 2013.
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