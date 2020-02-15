Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США несут угрозу Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

с чего всё началось

"Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда", – поясняет Ван И. В аргумент своих слов он приводит тот факт, что китайский парламент никогда не принимал никаких законов, которые касались бы внутренних дел Соединенных Штатов Америки.

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