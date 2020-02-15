Политика
ФАНМИД КНР назвал США угрозой для Китая
"Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда", – поясняет Ван И. В аргумент своих слов он приводит тот факт, что китайский парламент никогда не принимал никаких законов, которые касались бы внутренних дел Соединенных Штатов Америки.
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с чего всё началось
Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США несут угрозу Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.РИА Новостивчера в 22:34
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Армия и оружие
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Биатлон
Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации
Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова намерены оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Музыка
Продюсер «Ласкового мая»: у Шатунова никогда не было прав на песни
Происшествия
Задержан чиновник, разрешивший строительство на берегу Байкала
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Общество
Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера
Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
Общество
Кабмин одобрил создание регистра имеющих право на бесплатные лекарства
Правительство России поддержало законопроект, который предусматривает создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами за счёт бюджета.
Политика
Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет лучших отношений с Россией, хотя и соперничает с ней.
Политика
США повысят пошлины на самолеты из ЕС
"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Политика
Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Хоккей
Свечников вышел на 6-е место по голам в НХЛ среди тинейджеров
Происшествия
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Хоккей
Уэйн Гретцки: Вячеслав Грецкий может быть моим родственником
Гретцки добавил, что как только его друг прислал ему эту историю, он сказал, что Грецкий может быть его родственником.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией
Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Технологии
Google случайно слила информацию об Android 11
Компания Google случайно опубликовала на своем официальном сайте сведения о не анонсированной ОС Android 11.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Происшествия
В Ростовской области мужчина случайно застрелил ребенка на охоте
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области.
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
Политика
Штайнмайер обвинил РФ и КНР в нарушении международного права
В свою очередь Пекин признает международное право лишь там, где ему выгодно, уверен президент Германии, это подтверждает ситуация с нарушением прав нацменьшинств в Китае и действия страны в Южно-Китайском море.
Гаджеты
Пассажирам и экипажу круизного лайнера Diamond Princess выдали 2000 iPhone для связи с врачами
Пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокагамы из-за выявленного случая заражения коронавирусом, выдали смартфоны iPhone.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли 22 квартиры
Прокурор области Александр Гулягин предъявил иск к замначальника регуправления ГИБДД о взыскании имущества на сумму 50 млн рублей, которое не подтверждается законными доходами.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму
Сотрудники ФСБ в Крыму пресекли деятельность крупной нарколаборатории.
Футбол
Микель Артета: «„Арсеналу“ нужно быстро начать побеждать. Следующие 2-3 недели будут определяющими»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что ближайшие недели станут для клуба решающими в сезоне.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Происшествия
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.