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Глава МИД КНР Ван И: борьба США против 1,4 миллиарда китайцев добром не кончится

«Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь ещё больше подорвать доверие к США. Борьба против более чем 1,4 млрд китайцев ни в коем случае добром не кончится», — заявил Ван И.
RT на русском
Ван И отметил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, посетив Тайвань, устроила политическую провокацию, в Тайваньском проливе выросла напряжённость.
Life.ru
"Статус-кво в Тайваньском проливе меняет не Китай, а США, пытающиеся с помощью Тайваня контролировать Китай, а также предающиеся несбыточным мечтам власти острова, которые полагаются на США в стремлении к независимости", - подчеркнул министр.
РИА Новости
2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит Пелоси на Тайвань.
RT на русском

Подробнее о событии

Глава МИД Китая: борьба Вашингтона с Пекином «добром не кончится»
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Глава МИД КНР Ван И: борьба США против 1,4 миллиарда китайцев добром не кончится
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