Политика

RT на русскомRT на русскомГлава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
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Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия

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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Фигурное катание

Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

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Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео

ФАН вчера в 08:51
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Политика

Депутат Рады назвал условие для «сохранения» Украины

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович призвал действующие власти страны уйти в отставку, чтобы «сохранить страну».
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Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

РБК 03:13
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Военные США преследовали российские броневики в Сирии

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Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»

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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Общество

В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку

На 12 метров превышена критическая отметка уровня воды.
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Украина: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов

В средствах массовой информации было опубликовано интервью с главой киевского центра глобалистики Михаилом Гончаром, который рассказал о том, как будут действовать украинские войска в случае войны с потенциальным противником.
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Газета.Ru вчера в 23:50
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Из-за сбоя в Cloudflare стали недоступны сотни интернет-ресурсов

Cloudflare — это американская компания, которая предоставляет DNS-серверы и доступ к многочисленным ресурсам, а также CDN и защиту от DDoS-атак.
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Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
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РБК 05:26
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Общество

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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
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Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.
РИА Новости 05:04
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Общество

В России выздоровели 7490 зараженных коронавирусом

В России за сутки поправились 7490 зараженных коронавирусом.
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
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Шоу-бизнес

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Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
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Космос

В NASA назвали дату отбытия Crew Dragon с МКС

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Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

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Происшествия

Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы

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Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

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