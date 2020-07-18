Политика
RT на русскомГлава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
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Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Фигурное катание
Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
Политика
Депутат Рады назвал условие для «сохранения» Украины
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович призвал действующие власти страны уйти в отставку, чтобы «сохранить страну».
RT на русском 03:17
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Игромания.ру вчера в 10:48
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Общество
В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку
На 12 метров превышена критическая отметка уровня воды.
ToDay News Ufa 03:22
Армия и оружие
Украина: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В средствах массовой информации было опубликовано интервью с главой киевского центра глобалистики Михаилом Гончаром, который рассказал о том, как будут действовать украинские войска в случае войны с потенциальным противником.
ГЛАС.RU 03:55
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Технологии
Из-за сбоя в Cloudflare стали недоступны сотни интернет-ресурсов
Cloudflare — это американская компания, которая предоставляет DNS-серверы и доступ к многочисленным ресурсам, а также CDN и защиту от DDoS-атак.
ИА Красная Весна 01:35
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Общество
Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами
Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.
РИА Новости 05:04
Общество
В России выздоровели 7490 зараженных коронавирусом
В России за сутки поправились 7490 зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 03:51
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Культура
«Славянский базар» стартовал в Белоруссии вопреки коронавирусу
KM.ru 16 июля в 07:41
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович стала объектом масштабного хейта от поклонников недавно распавшейся звездной пары Муцениеце и Прилучного.
CT news вчера в 12:38
Космос
В NASA назвали дату отбытия Crew Dragon с МКС
Корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA 1 августа, его возвращение на Землю ожидается 2 августа.
РБК 03:44
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК 16 июля в 16:19
Шоу-бизнес
Лысая Наталья Подольская напугала поклонников
Российская певица Наталья Подольская поделилась фотоснимком, на котором предстала с лысой головой.
Культуромания 03:54
Общество
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Общество
За сутки в Тульской области выявили 49 носителей коронавируса
За последние сутки в Тульской области выявлено 49 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Тульская пресса 04:05
Происшествия
Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы
Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 03:55
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26