Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

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