Политика
RT на русскомГлава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
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Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
На улицы вышло заметно больше людей, чем в прошлую субботу. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало 10—35 тыс.
Коммерсантъ 00:19
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Происшествия
В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте был замечен в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные.
Коммерсантъ 03:15
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Общество
Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19
Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
РБК вчера в 13:01
Общество
В Югре выявлено 247 новых заражений коронавирусом
Ханты-Мансийск, 18 июля 2020, 09:32 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:32
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла после падения из окна
Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.
Известия 03:35
Общество
За сутки в России умерли 186 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 186 пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:37
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
РИА Новости 03:09
Общество
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса
По словам депутата Госдумы, бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости - в осенне-зимний и зимне-весенний периоды.
Российская газета 02:59
Технологии
«Иркут» приступил к следующему этапу испытаний самолета МС-21
Новейший российский самолет МС-21 начал программу испытаний защиты двигателей от попадания воды, поднимаемой с поверхности взлетно-посадочной полосы (ВПП), 16 июля информирует пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
ИА Красная Весна 16 июля в 09:52
Армия и оружие
Погоня не удалась: Военная полиция России осадила американцев в Сирии
Военная полиция России заблокировала бронемашины США в сирийской Хасеке после провокации американских военнослужащих.
Царьград вчера в 16:40
Общество
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Игромания.ру вчера в 10:48
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa 02:17
Общество
Пираты захватили в Гвинейском заливе танкер с россиянами и украинцами
Пираты напали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии на танкер Curacao Trader, похитив 15 членов экипажа.
ФАН вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК вчера в 08:01
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
В середине июня другой депутат Госдумы, Василий Власов, предложил снизить транспортный налог за этот год на 25 процентов.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Футбол
Болельщики не признали Месси лучшим игроком сезона в «Барселоне»
Известный испанский спортивный ресурс Marca на своем сайте проводит опрос, который призван определить лучшего игрока «Барселоны» завершающегося сезона по версии болельщиков.
ProstoProSport 02:31
Шоу-бизнес
Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb вчера в 06:31
Кино
Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»
Герой, которого сыграл Вин Дизель в серии фильмов «Форсаж», скорее всего, погибнет в финальной картине.
CT news вчера в 09:50
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Энергетика
Bloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок
Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg.
Известия вчера в 18:57
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
За сутки инфекцию выявили еще у 201 человека За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 201 случай заражения коронавирусом, сообщают в региональном оперативном штабе по противодействию инфекции.
АМИТЕЛ 02:08