Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Общество Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 485

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 950

Общество Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19 Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом. 129

Общество В Югре выявлено 247 новых заражений коронавирусом Ханты-Мансийск, 18 июля 2020, 09:32 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 284

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла после падения из окна Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.

Общество За сутки в России умерли 186 пациентов с коронавирусом В России за сутки умерли 186 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщает пресс-служба кабмина в субботу. 22

Общество Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса По словам депутата Госдумы, бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости - в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. 152

Технологии «Иркут» приступил к следующему этапу испытаний самолета МС-21 Новейший российский самолет МС-21 начал программу испытаний защиты двигателей от попадания воды, поднимаемой с поверхности взлетно-посадочной полосы (ВПП), 16 июля информирует пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). 1

Общество СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети. 1

Шоу-бизнес Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy. 52

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога В середине июня другой депутат Госдумы, Василий Власов, предложил снизить транспортный налог за этот год на 25 процентов. 44

Шоу-бизнес Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. 7

Футбол Болельщики не признали Месси лучшим игроком сезона в «Барселоне» Известный испанский спортивный ресурс Marca на своем сайте проводит опрос, который призван определить лучшего игрока «Барселоны» завершающегося сезона по версии болельщиков.

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 2,3K

Энергетика Bloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg. 75