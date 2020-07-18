Политика

RT на русскомRT на русскомГлава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
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Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что США уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
РИА Новостивчера в 22:23

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Глава МИД Китая: США лишились разума

Газета.Ru00:39

Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума и нравственности

Московский Комсомолецвчера в 22:55

Глава МИД Китая заявил, что США утратили разум

РЕН ТВвчера в 23:18

В Китае заявили о потере США разума и доверия

Lenta.ru00:02

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

RT на русскомвчера в 22:47

Глава МИД КНР заявил о деградации США

Телеканал 360°вчера в 22:43

Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия

РИА Новостивчера в 22:23
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Общество

Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Аргументы и Факты вчера в 15:13
2
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
18
Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 16:50
5
Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады

Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК вчера в 08:01
29
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
2,1K
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
687
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:10
69
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
7K
Экономика

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru вчера в 06:53
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Общество

Собянин рассказал о графике переселения по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации в столице будут объявлены до конца 2020 года.
RT на русском вчера в 19:03
1
Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 06:25
1,2K
Общество

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в РФ снизилась в три раза

"По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", - сообщает сайт Роспотребнадзора в субботу.
Интерфакс вчера в 21:17
5
Общество

В Хабаровске начался очередной митинг в поддержку Фургала

РБК вчера в 23:37
395
Происшествия

За сутки в Кузбассе скончались сразу два пациента с коронавирусом

У женщины 1963 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии.
КузПресс 00:43
2
Шоу-бизнес

Агутин признался, что изменял Анжелике Варум

Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru вчера в 06:29
30
Общество

В США казнили третьего федерального преступника после 17 лет моратория

РБК вчера в 21:39
Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
5
Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 04:05
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
61
Политика

В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17

Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.
RT на русском вчера в 11:47
714
Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании

Vprognoze.ru вчера в 03:42
1
Гаджеты

Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов

В топ-3 попали Samsung Galaxy M30s и Redmi 8. Среди смартфонов, склонных к перегреву, в рейтинге присутствуют модели Xiaomi CC9 Meitu (36,94-40,36 градуса), Nokia 9 PureView (до 43,05 градуса), а также Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3.
Evo-rus.com вчера в 09:47
14
Политика

США подготовили законопроект после «сговора» России с талибами

Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с «Талибаном» (организация запрещена в РФ) афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматуллу Азизи.
Lenta.ru 00:41
Политика

Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

Лидеры стран Евросоюза не смогли в пятницу, 17 июля, договориться o формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе.
Известия вчера в 23:11
16
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
1,5K
Здоровье

За сутки в Хакасии от коронавируса выздоровел 61 пациент

Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 2 520 случаев заражения коронавирусной инфекцией Под наблюдением врачей сейчас находятся 1 082 человека, девять из них — в обсерваторе.
Новая Хакасия.Online 16 июля в 22:56
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Космос

Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет

Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:22
3
Здоровье

Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде

Что пришло на смену деликатесам, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.
РИА Новости вчера в 21:56
1
Общество

В Барселоне вновь ужесточили ограничения из-за коронавируса

Правительство Каталонии (Испания) приняло решение ужесточить ограничительные меры в Барселоне из-за коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 15:18
1
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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