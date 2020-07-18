Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что США уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

с чего всё началось

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

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