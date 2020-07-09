Политика
ИА Красная ВеснаГлава МИД КНР призвал США не лезть в дела Китая
Китай по-прежнему готов на добросовестное сотрудничество с США, несмотря на американское недоверие, заявил глава МИД КНР Ван И 9 июля, сообщает пресс-служба ведомства. Китайский министр с сожалением отметил, что «американские друзья» относятся ныне к Китаю с недоверием и опасением.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Происшествия
СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Происшествия
Россиянин найден мертвым в Паттайе
Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом Анита Цой записала видеообращение из больницы
В небольшом видеообращении, выложенном в Инстаграм, Аница Цой показала, как ее лечат, какие процедуры проводят и лекарства выписывают.
МонаВиста вчера в 09:56
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество
В России предложили запретить алкоголь в поездах
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
Хоккей
«Миннесота» не исключает, что Капризов ещё на сезон останется в КХЛ
Не могу исключить того, что Кирилл следующий сезон проведёт снова в России. На данный момент есть несколько вариантов.
ГЛАС.RU 04:06
Здоровье
На Украине коронавирусом заболели почти 50 тыс. человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 49 607 случаев коронавируса, 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели.
Украина.ру 07 июля в 02:40
Игры
Deadly Premonition 2 предсказуемо вызвала неоднозначную реакцию критиков
Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise выйдет 10 июля текущего года на Nintendo Switch.
3DNews 02:03
Кино
«Не хватает глубины»: критики не оценили фильм «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
На просторах интернета появились первые отзывы критиков на военную драму с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России вчера в 02:19
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Общество
Директор «Открытой России» Пивоваров задержан у здания организации
В Москве задержан директор организации "Открытая России" Андрей Пивоваров.
Газета.Ru 04:14
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru вчера в 05:03
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
Политика
Козак заявил об увеличивающейся пропасти между Донбассом и Украиной
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что безрезультативные переговоры увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной.
RT на русском 02:17
Политика
Дмитрий Медведев рассказал, какие реформы припоминает ему народ
Заместитель председателя Совета Безопасности, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что ему пишут россияне после ухода с руководящих постов и как по-разному воспринимают предпринятые им в свое время реформы.
Ридус 04:11
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере аргентинского нападающего
Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
Газета.Ru 02:35
Общество
За сутки в Татарстане выявлено еще 35 случаев коронавируса
Последний случай смерти зарегистрирован 8 июля, умерший – 28 летний житель Высокогорского района.
Новый Век 03:49
Происшествия
Вулин назвал протесты в Сербии попыткой развязать гражданскую войну
Глава сербского Министерства обороны Александр Вулин сравнил происходящее с попыткой развязать на территории государства гражданскую войну.
Народные новости 04:12
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC
В сеть просочилось несколько изображений упаковки фитнес-трекера Xiaomi Mi Smart Band 5, который предназначен для международного рынка и не обладает поддержкой продвинутых функций, в том числе и NFC.
MobiDevices 04:16
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Происшествия
Боец UFC устроил драку в ресторане и нокаутировал пожилого человека
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри устроил драку в ресторане, в ходе которой уложил на пол пожилого человека.
Lenta.ru 02:30
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 07 июля в 02:08