Китай по-прежнему готов на добросовестное сотрудничество с США, несмотря на американское недоверие, заявил глава МИД КНР Ван И 9 июля, сообщает пресс-служба ведомства. Китайский министр с сожалением отметил, что «американские друзья» относятся ныне к Китаю с недоверием и опасением.

Глава МИД КНР призвал США не лезть в дела Китая

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