Политика

Мой БрянскМой БрянскГлава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

Китайские военные корабли и самолеты никогда не демонстрировали силу вблизи США. Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, а США несут угрозу Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США несут угрозу Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
РИА Новостивчера в 22:34

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Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

РИА Новостивчера в 22:34
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Выполнение Минских соглашений Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений.
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Газета.Ru 03:13
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Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике России и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП России выше среднемирового уровня.
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На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
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Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
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Стали известны тезисы Кремля для агитации за поправки в Конституцию

Администрация президента РФ определилась с главными пунктами для информационной кампании в поддержку изменений в Конституцию.
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Макрон высказался об антироссийских санкциях

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Ван И
Китайский дипломат
Государственный деятель Китая, Министр иностранных дел Китайской Народной Республики с марта 2013.
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