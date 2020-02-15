Политика
Мой БрянскГлава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Китайские военные корабли и самолеты никогда не демонстрировали силу вблизи США. Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, а США несут угрозу Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США несут угрозу Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.РИА Новостивчера в 22:34
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