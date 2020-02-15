Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США несут угрозу Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

с чего всё началось

Например, отметил Ван И, Всекитайское собрание народных представителей никогда не принимало никаких законопроектов, касающихся внутренней политики США, тогда как Вашингтон рассмотрел и одобрил целую серию различных законов, представляющих собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая.

Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

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