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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава МИД КНР заявил о несокрушимой дружбе России и Китая

Сплоченность Москвы и Пекина «прочна как скала», никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В МИД Китая заявили о крепкой «как скала» сплоченности с Россией

Сплоченность Москвы и Пекина "прочна как скала", никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил в интервью агентству Синьхуа министр иностранных дел Китая Ван И по итогам визита в Россию.
РИА Новости22:42
Подробнее о событии
ТАСС

В Китае заявили, что отношения с РФ приобрели особое значение в эпоху глобальных перемен

ТАСС23:28
РБК

Китай назвал дружбу с Россией «прочной как скала»

РБК01:41
Комсомольская правда

МИД Китая заявил о «прочной как скала» дружбе с Россией

Комсомольская правда00:14
Известия

Китай заявил о сплоченности и нерушимой дружбе с Россией

Известия23:46
REGNUM

На встрече с Ван И Лавров отдохнул от западной политической деградации

REGNUM05:30
Lenta.ru

В Китае рассказали об отношениях с Россией

Lenta.ru23:24
РИА Новости

В МИД Китая заявили о крепкой «как скала» сплоченности с Россией

РИА Новости22:42

Табачные компании в России предупредили о росте цен на сигареты

В другой крупной табачной компании Japan Tobacco International подтвердили: "повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей – до 140 рублей".
Вести.Ru08:00
1,4K

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
2,2K

Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,7K

На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Произойдет увеличение финансирования на информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2021 году на 1,4 млрд рублей, в 2022 году на 1,4 млрд рублей.
ТАСС07:57
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В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования

Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости06:53
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