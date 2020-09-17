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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава МИД КНР заявил о несокрушимой дружбе России и Китая

Сплоченность Москвы и Пекина «прочна как скала», никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В МИД Китая заявили о крепкой «как скала» сплоченности с Россией

Сплоченность Москвы и Пекина "прочна как скала", никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил в интервью агентству Синьхуа министр иностранных дел Китая Ван И по итогам визита в Россию.
РИА Новости22:42
Подробнее о событии
ТАСС

В Китае заявили, что отношения с РФ приобрели особое значение в эпоху глобальных перемен

ТАСС23:28
Российская газета

В МИД Китая заявили о нерушимости дружбы с Россией

Российская газета00:29
Комсомольская правда

МИД Китая заявил о «прочной как скала» дружбе с Россией

Комсомольская правда00:14
Известия

Китай заявил о сплоченности и нерушимой дружбе с Россией

Известия23:46
РБК

Китай назвал дружбу с Россией «прочной как скала»

РБК01:41
Lenta.ru

В Китае рассказали об отношениях с Россией

Lenta.ru23:24
РИА Новости

В МИД Китая заявили о крепкой «как скала» сплоченности с Россией

РИА Новости22:42

Количество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек

На видеоконференции в связи с открытием медицинских центров Минобороны в Псковской области Путин заявил, что Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших из расчета на 100 тыс. человек и 100-е место по показателям смертности от COVID-19.
Количество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек
РБК04:23

Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", оценил перспективы рубля и дал не самый утешительный прогноз: - В условиях ралли на сырьевых площадках, - прогнозирует эксперт, - которое было подхвачено на азиатской ночной сессии, мы можем увидеть сегодня новые недельные максимумы в нефти еще до открытия российских торгов.
Российская газета23:00
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Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
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Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.
Российская газета03:08
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