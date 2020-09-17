Глава МИД КНР заявил о несокрушимой дружбе России и Китая
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Сплоченность Москвы и Пекина «прочна как скала», никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.В источнике
С чего всё началось
В МИД Китая заявили о крепкой «как скала» сплоченности с Россией
Сплоченность Москвы и Пекина "прочна как скала", никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил в интервью агентству Синьхуа министр иностранных дел Китая Ван И по итогам визита в Россию.
РИА Новости22:42
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