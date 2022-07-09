Как сообщает РИА Новости, новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования.
В пятницу, 8 июля, сообщалось, что Канада ввела санкции против 29 российских граждан, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы Роскомнадзора Андрея Липова, а также представителей МИД и МВД Марии Захаровой и Ирины Волк.
По словам посла, «всем уже ясно», что в Северске украинские военные не смогут долго сдерживать наступление союзных войск, поэтому отдельные подразделения скрытно покидают город, а на позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты.
В январе следующего года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем трех тысяч фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит "ввергнуть в нищету миллионы людей", сообщает The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.