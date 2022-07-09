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Глава МИД Канады Жоли: расширение санкций затронет трубопроводы и электрооборудование

«Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что Канада намерена ввести дополнительные санкции [в отношении РФ]», — говорится в опубликованном документе.
Lenta.ru
Как сообщает РИА Новости, новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования.
Российская газета
В пятницу власти Канады расширили санкции против РФ, внеся в список 29 физлиц и 15 организаций, в частности, в список попал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
ТАСС
В пятницу, 8 июля, сообщалось, что Канада ввела санкции против 29 российских граждан, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы Роскомнадзора Андрея Липова, а также представителей МИД и МВД Марии Захаровой и Ирины Волк.
Интерфакс

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