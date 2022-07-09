В пятницу, 8 июля, сообщалось, что Канада ввела санкции против 29 российских граждан, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы Роскомнадзора

Андрея Липова

, а также представителей МИД и МВД Марии Захаровой и Ирины Волк.