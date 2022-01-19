Первый проект команды, который называется Sampling Quadrangle Assemblages Research Experiment (Исследовательский эксперимент по отбору образцов четырехугольников), или SQuARE, уже запущен, с экспериментом, который творчески представляет для космоса самый простой метод отбора проб на археологическом участке или в так называемой испытательной яме.