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Глава МИД Казахстана опроверг причастность Назарбаева к беспорядкам в стране

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тилеуберди ответил на вопрос о возможной причастности бывшего президента Нурсултана Назарбаева к беспорядкам в стране.
РБК
2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ.
Известия
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез.
РИА Новости
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
РИА Новости

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Глава МИД Казахстана не считает Назарбаева и родственников причастными к протестам
Газета.Ru03:53
Глава МИД Казахстана опроверг причастность Назарбаева к беспорядкам в стране
Интерфакс03:43
Глава МИД Казахстана заявил, что Назарбаев непричастен к беспорядкам
News.ru03:25
Глава МИД Казахстана Тлеуберди исключил причастность Назарбаева к протестам в стране
Lenta.ru03:42
Глава МИД Казахстана не считает, что Назарбаев и его семья причастны к протестам в стране
RT на русском03:24
МИД Казахстана: следователи выяснят, причастен ли Назарбаев к беспорядкам
Pravda.Ru03:22
Глава МИД Казахстана не считает, что Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам
Комсомольская правда03:14

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