Первый проект команды, который называется Sampling Quadrangle Assemblages Research Experiment (Исследовательский эксперимент по отбору образцов четырехугольников), или SQuARE, уже запущен, с экспериментом, который творчески представляет для космоса самый простой метод отбора проб на археологическом участке или в так называемой испытательной яме.
Обладательница кинопремии «Оскар» Мелисса Лео («Боец», «21 грамм») вместе с Эйджей Наоми Кинг («Как избежать наказания за убийство») и Мэнни Хасинто («Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“») сыграет в режиссёрском дебюте актёра Ннамди Асомуга («Грабь награбленное») — об этом сообщает издание Deadline.