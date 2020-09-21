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Глава МИД Кипра назвал условия принятия санкций ЕС против Белоруссии

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес заявил, что его страна готова поддержать санкции против белорусских официальных лиц. При этом ЕС должен ввести ограничительные меры и против Турции, которая занимается разведкой газа в Средиземном море.В источнике
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Новая газета

Как Кипр спасал Лукашенко. Почему застопорилось принятие санкций против белорусских чиновников

Новая газетавчера в 16:14
Новостной фронт

Кипр разблокировал антибелорусские санкции ЕС, но их все равно не утвердят

Новостной фронтвчера в 07:11
Радио Sputnik

Вне стройных рядов. СМИ назвали противника санкций против Белоруссии в ЕС

Радио Sputnikвчера в 13:31
Известия

Кипр назвал условия поддержки санкций ЕС против Минска

Известиявчера в 13:15
News.ru

Глава МИД Кипра назвал условия принятия санкций ЕС против Белоруссии

News.ruвчера в 12:49
РБК

Кипр назвал условие поддержки санкций ЕС против Белоруссии

РБКвчера в 12:26
Ведомости

Кипр назвал условие согласия на санкции ЕС против Белоруссии

Ведомостивчера в 14:33

Украина заявила о слежении за ходом учений «Кавказ-2020»

Украина внимательно следит за ходом российских военных учений «Кавказ-2020», чтобы своевременно выявить «признаки угроз национальной безопасности», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
Украина заявила о слежении за ходом учений «Кавказ-2020»
Взгляд.рувчера в 07:10
1

Ученые Британии пообещали десятки тысяч смертей от коронавируса

Десятки тысяч человек могут погибнуть в Великобритании за зиму из-за COVID-19, если не принять срочных мер, заявил главный научный советник британского правительства Патрик Валланс 21 сентября на официальном правительственном брифинге, посвященном ужесточению санитарных мер.
ИА Красная Веснавчера в 08:35
1

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус, сообщает оперштаб Москвы.
РИАМОвчера в 00:14
89

Компания ASUS увеличила характеристики видеокарты GeForce RTX 3080

Как сообщает официальный сайт ASUS, видеокарта ROG Strix GeForce RTX 3080 (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING) будет обладать мощностью графического чипа на 13,2% больше, чем у оригинальной видеокарты, поскольку инженерам компании удалось ускорить его.
МедиаПоток20 сентября в 15:36
5

«Россети» создадут в Калининградской области эталонную энергосистему

Глава «Россетей» Павел Ливинский и губернатор Калининградской области Антон Алиханов обсудили реализацию пятилетней программы реконструкции и развития электросетей области.
КП - Калининградвчера в 12:29
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