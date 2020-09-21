Глава МИД Кипра назвал условия принятия санкций ЕС против Белоруссии
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Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес заявил, что его страна готова поддержать санкции против белорусских официальных лиц. При этом ЕС должен ввести ограничительные меры и против Турции, которая занимается разведкой газа в Средиземном море.В источнике
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