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Глава МИД Китая Ван И назвал исторически неизбежным воссоединение КНР и Тайваня

Воссоединение материкового Китая и Тайваня исторически неизбежно, говорится в заявлении главы МИД КНР Ван И. Заявление Ван И было опубликовано
 на сайте ведомства на утро после прибытия в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
РБК
"Осуществление полного национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью", - говорится в заявлении, текст которого приводит официальный сайт МИД КНР.
РИА Новости
Ван И посоветовал США не мечтать о том, чтобы помешать "великому делу воссоединения Китая".
РИА Новости
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине.
РИА Новости

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Глава МИД КНР назвал воссоединение Китая с Тайванем «исторической неизбежностью»
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Глава МИД КНР Ван И: воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность
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