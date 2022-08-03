РБКГлава МИД Китая Ван И назвал исторически неизбежным воссоединение КНР и ТайваняВоссоединение материкового Китая и Тайваня исторически неизбежно, говорится в заявлении главы МИД КНР Ван И. Заявление Ван И было опубликовано на сайте ведомства на утро после прибытия в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.РБК"Осуществление полного национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью", - говорится в заявлении, текст которого приводит официальный сайт МИД КНР.РИА НовостиВан И посоветовал США не мечтать о том, чтобы помешать "великому делу воссоединения Китая".РИА НовостиТайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКЦарьградРоссийская газетаАргументы и ФактыДни24Телеканал 360°Общественная служба новостейПолитическая ЭкспертизаФАНТК ЗвездаReadovka NewsИзвестияГазета.RuРЕН ТВАбзацВечерняя МоскваВоенное обозрениеLife.ruПодробнее о событииГлава МИД КНР назвал воссоединение Китая с Тайванем «исторической неизбежностью»РЕН ТВ23:20Глава МИД КНР Ван И: воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежностьРИА Новости21:17Самое цитируемоеГлава МИД Китая назвал исторической неизбежностью воссоединение с ТайванемRT на русском22:23Глава МИД Китая Ван И назвал исторической неизбежностью воссоединение КНР с ТайванемLenta.ru21:56В Пекине заявили о неизбежности воссоединения Китая с ТайванемИА Красная Весна21:51МИД КНР: воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностьюФАН22:20В МИД КНР заявили, что Китай завершит процесс воссоединения с ТайванемГазета.Ru20:58Показать ещёОценить391Поделиться