Эпоха сотрудничества с Западом завершена, пришло время избавиться от иллюзий и понять, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США не будет, заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.