Политика
РИА НовостиГлава МИД Китая расскажет о коронавирусе на конференции в Мюнхене
Глава МИД КНР Ван И с 13 по 15 февраля посетит Германию для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, главной темой его выступления станет борьба с коронавирусом, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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На мюнхенской конференции Лавров встретится с коллегами из других стран
Красная весна12 февраля в 09:15
Мария Захарова: Россия ждет конструктивных диалогов от Мюнхенской конференции
Вестник Кавказа12 февраля в 10:44
Лавров встретится с коллегами из ФРГ, КНР и Японии на Мюнхенской конференции
Политика Сегодня12 февраля в 09:05
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Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения.
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Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
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Брошенных в Шереметьево детей передали матери
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Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
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«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
Общество
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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Общество
Сбой произошел в работе сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда»
Пользователи сообщили о сбоях в работе популярных сервисов доставки Delivery Club и "Яндекс.Еда".
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Общество
Путин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
Автоспорт
Первую машину AlphaTauri показали миру. Квят теперь весь в белом
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
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Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
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Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
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В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Китайская компания Xiaomi предложила компьютер-моноблок Ningmei CR600 по цене смартфона.
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В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов.
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В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.