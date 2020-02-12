Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Китая расскажет о коронавирусе на конференции в Мюнхене

Глава МИД КНР Ван И с 13 по 15 февраля посетит Германию для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, главной темой его выступления станет борьба с коронавирусом, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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Глава МИД Китая расскажет о коронавирусе на конференции в Мюнхене

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Лавров на Мюнхенской конференции встретится с главами МИД ФРГ, Китая, Японии

ТАСС12 февраля в 10:12

На мюнхенской конференции Лавров встретится с коллегами из других стран

Красная весна12 февраля в 09:15

Лавров проведёт встречи с главами МИД Германии и Китая

Парламентская газета12 февраля в 09:02

Мария Захарова: Россия ждет конструктивных диалогов от Мюнхенской конференции

Вестник Кавказа12 февраля в 10:44

Лавров встретится с коллегами из ФРГ, КНР и Японии на Мюнхенской конференции

Политика Сегодня12 февраля в 09:05
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

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Один человек погиб при перестрелке в Северной Осетии

В результате конфликта со стрельбой в Северной Осетии погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
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Брошенных в Шереметьево детей передали матери

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Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
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«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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Названы самые надежные трехлетние автомобили

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Сбой произошел в работе сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда»

Пользователи сообщили о сбоях в работе популярных сервисов доставки Delivery Club и "Яндекс.Еда".
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Общество

Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
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Путин подписал указы о помиловании трех россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
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Первую машину AlphaTauri показали миру. Квят теперь весь в белом

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Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

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Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях

Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
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Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

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В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
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Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета 12:18
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