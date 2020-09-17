Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая прочны «как скала», что имеет большое значение для поддержания мира и безопасности в регионе и в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на интервью Ван И агентству Xinhua.В источнике
С чего всё началось
По его словам, в условиях постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют "еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности", - цитирует РИА Новости
 заявление главы китайского МИД.
Российская газета00:29
Подробнее о событии
РБК

Китай назвал дружбу с Россией «прочной как скала»

РБК01:41
Взгляд.ру

Глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией

Взгляд.ру00:11
Российская газета

В МИД Китая заявили о нерушимости дружбы с Россией

Российская газета00:29
Комсомольская правда

МИД Китая заявил о «прочной как скала» дружбе с Россией

Комсомольская правда00:14
Фонтанка.Ру

«Сплоченность Китая и России подобна скале». Глава МИД КНР назвал дружбу Москвы и Пекина «стабилизирующей силой» мира

Фонтанка.Ру00:35
ТАСС

В Китае заявили, что отношения с РФ приобрели особое значение в эпоху глобальных перемен

ТАСС23:28
Lenta.ru

В Китае рассказали об отношениях с Россией

Lenta.ru23:24

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости21:44
1,3K

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
154

В ЕС потребовали заморозить активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европейского парламента (ЕП) выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального, нападение на которого, по мнению депутатов, следует рассматривать как отравление.
РБК00:48
552

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
344

Sony представила новый God of War

Предыдущая God of War вышла в 2018 году на PlayStation 4 и получила высокие оценки от игровых критиков, а также несколько престижных премий, в том числе The Game Awards и TIGA Awards.
Чемпионат17:02