Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая прочны «как скала», что имеет большое значение для поддержания мира и безопасности в регионе и в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на интервью Ван И агентству Xinhua.В источнике
С чего всё началось
По его словам, в условиях постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют "еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности", - цитирует РИА Новости
заявление главы китайского МИД.
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