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Глава МИД Кулеба: Зеленский просил Эрдогана решить с Путиным вопрос удерживаемых лиц

Президент Украины Владимир Зеленский попросил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана "замолвить слово" за осужденных в России и Донбассе украинцев перед главой России Владимиром Путиным.
Газета.Ru
Встреча Зеленского и Эрдогана состоялась на полях Генассамблеи ООН.
Вести.Ru
Как сообщается, аналогичный список с именами заключенных был направлен генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену.
Известия
Вчера Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи.
РИА Новости

Подробнее о событии

Кулеба: Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным
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Кулеба: Зеленский просил Эрдогана помочь решить с Путиным вопрос удерживаемых лиц
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Глава МИД Кулеба: Зеленский просил Эрдогана решить с Путиным вопрос удерживаемых лиц
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