Корвет проекта 20385 «Гремящий» ТОФ РФ будет дислоцирован во Владивостоке

Как информировали источники «Известий» в Минобороны России, корвет «Гремящий» проекта 20385 завершит проверку и тестирование боевых систем и корабельного оборудования во Владивостоке, после чего его планируется оставить служить в Приморье.