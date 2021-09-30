Как сообщается, аналогичный список с именами заключенных был направлен генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену.
Российскую авиабазу "Кант" в Киргизии усиливают комплексами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил "Интерфакс" заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.
Как информировали источники «Известий» в Минобороны России, корвет «Гремящий» проекта 20385 завершит проверку и тестирование боевых систем и корабельного оборудования во Владивостоке, после чего его планируется оставить служить в Приморье.