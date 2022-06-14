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Глава МИД Ландсбергис: Литва опасается законопроекта об отказе от признания независимости

Вильнюс всерьез опасается внесенного в Госдуму законопроекта об отказе от признания независимости Литвы, заявил
 в беседе с Foreign Policy глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.
РИА Новости
8 июня депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров внес на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, вынесенного 6 сентября 1991 года.
Известия
Депутат литовского Сейма Матас Малдейкис позднее пригрозил, что Вильнюс денонсирует Поляновский мирный договор, заключенный Россией и Речью Посполитой в 1634 году.
РБК
Федоров считает, что Запад также нарушил закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», так как в Литве не было никакого референдума о выходе из состава СССР.
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