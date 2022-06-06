После объединения ПФР и Фонда соцстрахования освободившиеся здания переоборудуют под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании фракции "Единой России" в Госдуме.
Белорусский исполнитель Макс Корж на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России, заблокирована РКН) объявил поклонникам о том, что запланированные концерты в России, Белоруссии и Украине в этом году не состоятся.