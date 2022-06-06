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Глава МИД Лавров: Россия дальше «отодвинет нацистов» в ответ на поставки оружия Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил, как Москва будет действовать, если Запад предоставит Украине ракетные системы дальнего действия.
РИА Новости
По словам министра, обещания президента Украины не применять американские ракеты для обстрелов российской территории — болтовня, которую невозможно воспринимать всерьез.
РИА Новости
Лидер страны считает, что поставки Киеву американских РСЗО вызваны необходимостью восполнить украинские потери боевой техники.
Первый Севастопольский
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.
RT на русском

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МИД России вслед за Путиным предупредил Украину
Вести.Ru07:57
Глава МИД Лавров: Россия дальше «отодвинет нацистов» в ответ на поставки оружия Украине
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