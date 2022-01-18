Будьте в Плюсе

Глава МИД Лавров и госсекретарь США Блинкен обсудили диалог по стратегической стабильности

Блинкен подтвердил Лаврову приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины, приводит слова Прайса сайт
 Госдепа.
Вечерняя Москва
В ходе беседы главы дипведомств обсудили итоги прошедшего раунда диалога РФ и США по стратегической безопасности, а также заседания Совета Россия–НАТО.
Известия
Во время беседы американский госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, которая связана с наращиванием "российской военной мощи внутри и вблизи территории Украины".
Московский Комсомолец
В ходе диалога российский министр и американский госсекретарь обсудили результаты консультаций по гарантиям безопасности в Европе.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Лавров обсудил с Блинкеном по телефону итоги стратегического диалога РФ и США
ТК Звездавчера в 09:45
Лавров и Блинкен поговорили об Украине
Smotrim.ruвчера в 10:10
Госдеп: Блинкен заявил о необходимости участия Украины в обсуждении евробезопасности
Lenta.ruвчера в 10:50
Лавров обсудил с ливанским политиком ситуацию в республике
ТАССвчера в 11:22
Лавров и Блинкен встретятся 21 января в Женеве
Коммерсантъвчера в 09:45
Глава МИД Лавров и госсекретарь США Блинкен обсудили диалог по стратегической стабильности
РИА Новостивчера в 09:40
Лавров и Блинкен обсудили итоги встреч по стратегической безопасности
RT на русскомвчера в 09:31

Интересное

Загитова появилась на одной вечеринке с Милохиным и познакомилась с другими блогерами

Алина Загитова появилась на одной вечеринке с Даней Милохиным.
РИА Новостивчера в 05:03

Политолог Рар высказался о предстоящей встрече главы МИД Германии Бербок с Лавровым

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров преподаст уроки дипломатии главе МИД Германии Анналене Бербок во время встречи в Москве.
Народные новости17 января в 10:36

Минтранс Белоруссии: ИКАО не выявила принуждения к посадке самолета Ryanair с Протасевичем

По словам Сикорского, из отчета следует, что группа ИКАО по установлению фактов «приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Белоруссии не было».
РБКвчера в 11:19

ВОЗ зафиксировала 18 млн заражений COVID в мире за неделю

На прошлой неделе коронавирусом в мире заразились более 18 млн человек, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБКвчера в 14:02

Нутрициолог Ковиненко: масло МСТ благотворно влияет на метаболизм и улучшает работу ЖКТ

Масла со среднецепочечными триглицеридами благотворно сказываются на метаболизме и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, заявила РИА Новости нутрициолог Ольга Ковиненко.
РИА Новости18:35

Sohu: нападение на РФ через Северный полюс грозит ВС США серьезными проблемами

Sohu отмечает, что ВС РФ развернули в Арктике мощную военную группировку: новые базы, аэродромы и военную технику для ведения военных действий при экстремально низких температурах. news.myseldon.com Ранее ИА SM-News сообщало, что в Сенате США объявили о потенциальном оружии против Путина.
ИА SM-Newsвчера в 05:10

Вашингтон Кэпиталз — Виннипег Джетс 3:3

Россиянин набрал 1375 очков в 1237 играх и обошёл в списке бомбардиров Майка Модано, на счету которого 1374 очка в 1499 матчах.
Чемпионат20:39

Сооснователь известного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев покинул компанию

В 2021 году веб-сервер стал самым широко используемым в мире с долей в 33,8%. Такое решение Сысоев принял для того, чтобы больше времени проводить с семьей.
Эхо Москвы20:27

Выплата за занятия спортом стартует в России с 19 января

Россияне смогут получить выплату в размере 4000 рублей в 2022 году.
Экономика сегоднявчера в 03:49

Вице-премьер Голикова объявила о сокращении срока карантина из-за COVID-19 до семи дней

Длительность карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до одной недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новостивчера в 06:27