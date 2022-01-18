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Глава МИД Лавров назвал попытки политизировать «Северный поток-2» контрпродуктивными

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок призвал европейские страны и, в частности, Германию не политизировать вопросы, возникающие вокруг сертификации проекта «Северный поток-2».
Lenta.ru
В ноябре Германия приостановила процесс сертификации швейцарской компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода.
Коммерсантъ
Во вторник начались переговоры глав МИД России и Германии в Москве.
Взгляд.ру
Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия.
РИА Новости

Подробнее о событии

Главы МИД РФ и Германии обсудили сертификацию «Северного потока 2»
Интерфакс07:10
Лавров: попытки политизировать «Северный поток-2» являются контрпродуктивными
РБК07:46
Глава МИД Германии предостерегла от использования энергетики «как оружия»
ТАСС08:26
Лавров обсудил «Северный поток-2» с главой МИД Германии
Российская газета07:10
Глава МИД Лавров призвал не политизировать сертификацию «Северного потока — 2»
РИА Новости08:52
Лавров рассказал о переговорах с главой МИД Германии
Взгляд.ру06:53
Глава МИД Лавров назвал попытки политизировать «Северный поток-2» контрпродуктивными
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