Lenta.ruГлава МИД Лавров призвал НАТО не нарушать красные линии РоссииГлава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва категорически не приемлет появления НАТО на российских границах, что произойдет после вступления Киева в альянс.Lenta.ruВторой «красной линией» министр охарактеризовал возможное размещение американских ударных вооружений и военных баз на Азовском море, даже если Киев не станет часть НАТО.ТК ЗвездаТакже Лавров уверен, что поставки Западом вооружений Украине «создают дополнительное искушение» Киеву начать решать конфликт в Донбассе силовым путем.Московский КомсомолецСтолтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаТК ЗвездаМой БрянскМоя Москва.онлайнДума ТВЦентральная Служба НовостейDaily MoscowSmotrim.ruКомсомольская правдаФАНПолитРоссияREGNUMГазета.RuНациональная служба новостейВоенное обозрениеНародные новостиЦарьградДума ТВПодробнее о событииГлава МИД Лавров: появление военных баз США на Азовском море станет второй красной линиейРИА Новости05:47Лавров: Категорически неприемлемо появление НАТО на российских границахЭхо Москвы04:30Лавров назвал неприемлемым появление НАТО на российских границахПарламентская газета04:57Лавров назвал красной линией размещение ударных вооружений стран Запада на УкраинеRT на русском04:37Лавров назвал появление баз США на Азовском море «красной линией»ТК Звезда04:36Глава МИД Лавров призвал НАТО не нарушать красные линии РоссииLenta.ru04:36Лавров назвал красной линией ударные вооружения и базы США на Украине и в Азовском мореВзгляд.ру05:05Показать ещёОценить309Поделиться