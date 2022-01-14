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Глава МИД Лавров призвал НАТО не нарушать красные линии России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва категорически не приемлет появления НАТО на российских границах, что произойдет после вступления Киева в альянс.
Lenta.ru
Второй «красной линией» министр охарактеризовал возможное размещение американских ударных вооружений и военных баз на Азовском море, даже если Киев не станет часть НАТО.
ТК Звезда
Также Лавров уверен, что поставки Западом вооружений Украине «создают дополнительное искушение» Киеву начать решать конфликт в Донбассе силовым путем.
Московский Комсомолец
Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава МИД Лавров: появление военных баз США на Азовском море станет второй красной линией
РИА Новости05:47
Лавров: Категорически неприемлемо появление НАТО на российских границах
Эхо Москвы04:30
Лавров назвал неприемлемым появление НАТО на российских границах
Парламентская газета04:57
Лавров назвал красной линией размещение ударных вооружений стран Запада на Украине
RT на русском04:37
Лавров назвал появление баз США на Азовском море «красной линией»
ТК Звезда04:36
Глава МИД Лавров призвал НАТО не нарушать красные линии России
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Лавров назвал красной линией ударные вооружения и базы США на Украине и в Азовском море
Взгляд.ру05:05

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