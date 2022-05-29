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Глава МИД Лавров выразил сожаление из-за поддержки Францией неонацизма на Украине

Франция, к сожалению, играет одну из инициативных ролей в разжигании украинского неонацизма, активно вооружая Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости
Лавров обратил внимание, что Париж активно вооружает Украину в том числе наступательными вооружениями, а также требует вести войну "до победного конца", "нанести России поражение".
ТАСС
"Значит, Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с Российской Федерацией", – заключил Лавров.
РЕН ТВ
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Газета.Ru

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Глава МИД РФ Лавров выразил сожаление из-за поддержки Францией национализма и неонацизма на Украине
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