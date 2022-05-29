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Глава МИД Лавров заявил, что РФ печально видеть поддержку Францией неонацизма на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу TF1 заявил, что Франция, к сожалению, играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине, поставляя в страну оружие.
Lenta.ru
Лавров обратил внимание, что Париж активно вооружает Украину в том числе наступательными вооружениями, а также требует вести войну "до победного конца", "нанести России поражение".
ТАСС
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля.
Известия
«Президент [Франции Эммануэль] Макрон много раз говорил о необходимости новой архитектуры европейской безопасности, но США ничего не разрешают сделать. И не разрешат. США полностью подчинили себе Европу», — заключил он.
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