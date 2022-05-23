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Глава МИД Лавров заявил, что Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада

Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости
"Россия должна прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для критически важных отраслей", - заявил министр.
Московский Комсомолец
В ответ сенатор и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что программа импортозамения в России полностью провалилась.
РБК
«Нельзя, что называется, почивать на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме, с учетом тех условий, в которых мы существуем», — говорил он.
РБК

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